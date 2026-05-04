Trampa lēmums izvest ASV karavīrus no Vācijas ir signāls, ka Eiropai pašai jārūpējas par savu drošību
Eiropas līderi pirmdien paziņoja, ka ASV prezidenta Donalda Trampa lēmums izvest tūkstošiem ASV karavīru no Vācijas ir bijis pārsteigums, taču tas ir jauns signāls, ka Eiropai pašai jārūpējas par savu drošību.
Pentagons piektdien informēja, ka ASV aizsardzības ministrs Pīts Hegsets devis rīkojumu gada laikā izvest aptuveni 5000 karavīru no bāzēm Vācijā.
Savukārt Tramps žurnālistiem Floridā sestdien paziņoja, ka karavīru skaits būs vēl lielāks.
Jautāts par lēmumu izvest ASV karavīrus no Vācijas, Norvēģijas premjerministrs Jūnass Gārs Stēre sacīja: "Es to nepārspīlētu, jo, manuprāt, mēs sagaidām, ka Eiropa uzņemsies lielāku atbildību par savu drošību.
"Es neuzskatu šos skaitļus par dramatiskiem, bet domāju, ka ar tiem būtu jārīkojas saskaņoti NATO ietvaros," viņš sacīja žurnālistiem Erevānā, Armēnijā, kur notiek Eiropas līderu samits.
Eiropas Savienības (ES) pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos Kaja Kallasa sacīja, ka "jau ilgu laiku tiek runāts par ASV karavīru izvešanu no Eiropas. Bet, protams, šī paziņojuma laiks ir pārsteigums."
"Es domāju, ka tas parāda, ka mums patiešām ir jāstiprina Eiropas pīlārs NATO," viņa teica.
Nedēļas nogalē NATO preses pārstāve sacīja, ka alianses amatpersonas "sadarbojas ar ASV, lai izprastu detaļas par viņu lēmumu attiecībā uz spēku izvietojumu Vācijā".
NATO ģenerālsekretārs Marks Rute norādīja, ka no ASV puses ir bijusi vilšanās par Eiropas atbalstu karam pret Irānu un eiropieši ir sadzirdējuši Trampa pausto neapmierinātību un pastiprina savu rīcību.
"Eiropas līderi ir saņēmuši ziņu. Viņi dzirdēja šo vēstījumu skaļi un skaidri," pirms sarunām ar Eiropas līderiem Armēnijā sacīja Rite, atzīstot "vilšanos no ASV puses", saskaroties ar Eiropas sabiedroto pretestību pievienoties Irānas karam.
"Eiropieši pastiprina savu atbalstu," uzsvēra Rute. "Mēs redzam, ka visas šīs valstis tagad piedalās ar saviem divpusējiem nolīgumiem. Tagad viņi pārliecinās, ka tiek īstenoti visi divpusējie bāzes nolīgumi."