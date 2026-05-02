ASV izvedīs 5000 karavīru no Vācijas
ASV aizsardzības ministrs Pīts Hegsets devis rīkojumu gada laikā izvest aptuveni 5000 karavīru no Vācijas, piektdien pavēstīja Pentagons.
"Mēs sagaidām, ka izvešana tiks pabeigta nākamo sešu līdz divpadsmit mēnešu laikā," paziņojumā norādīja Pentagona preses sekretārs Šons Parnels.
"Šis lēmums pieņemts pēc rūpīgas ministrijas spēku izvietojuma Eiropā pārskatīšanas, un tas ir saskaņā ar karadarbības teātra prasībām un apstākļiem uz vietas," piebilda Parnels.
ASV prezidents Donalds Tramps šonedēļ draudēja samazināt amerikāņu karavīru skaitu Vācijā, vienlaikus paužot pārmetumus Vācijas kancleram Frīdriham Mercam par nostāju Irānas kara lietā.
Ceturtdien Tramps paziņoja, ka varētu izvest ASV karavīrus no Itālijas un Spānijas, jo tās iebilst pret Irānas karu.
2025. gada 31. decembrī Itālijā atradās 12 662 aktīvā dienesta ASV karavīri un 3814 Spānijā. Vācijā bija 36 436 karavīri.
Vācijas ārlietu ministrs Johans Vādefuls ceturtdien sacīja, ka Vācija ir "gatava" ASV karavīru skaita samazināšanai un "to rūpīgi un uzticības garā apspriež visās NATO struktūrās".
Lielās ASV bāzes Vācijā nevar būt diskusiju temats, norādīja ministrs.
Piemēram, Ramšteinas gaisa spēku bāzei ir "neaizstājama funkcija gan ASV, gan mums", pauda Vādefuls.