ASV prezidents Donalds Tramps ir izteicis nepārprotamu brīdinājumu Eiropai
ASV prezidents Donalds Tramps ceturtdien pēc telefonsarunas ar Eiropas Komisijas priekšsēdētāju Urzulu fon der Leienu paziņoja, ka Eiropas Savienībai līdz 4. jūlijam ir jāratificē tirdzniecības vienošanās ar ASV, pretējā gadījumā ASV būtiski paaugstinās ievedmuitas tarifus.
Ierakstā savā platformā "Truth Social" Tramps pavēstīja, ka par šo jautājumu runājis ar Leienu un "piekritis dot viņai laiku līdz mūsu valsts 250. dzimšanas dienai, pretējā gadījumā diemžēl tarifi viņiem nekavējoties pieaugs līdz daudz augstākam līmenim". 4. jūlijā tiks svinēta ASV neatkarības 250. gadadiena.
Savukārt Leiena pēc telefonsarunas ar Trampu uzsvēra, ka ES ir panākusi "labu progresu", lai līdz jūlija sākumam ratificētu vienošanos.
"Abas puses joprojām esam pilnībā apņēmušās to īstenot," viņa piebilda ierakstā platformā "X".
ES un ASV pagājušā gada jūlijā noslēdza tirdzniecības vienošanos, kas paredz, ka lielākajai daļai ES preču ievedmuitas tarifs ASV būs 15%.
Taču ES šo vienošanos vēl nav ratificējusi. Eiropas Parlamenta un ES dalībvalstu pārstāvjiem trešdien neizdevās vienoties par ratifikāciju, un tika nolemts pie šī jautājuma atgriezties 19. maijā.
Paužot neapmierinātību ar ratifikācijas lēno gaitu, Tramps pagājušajā nedēļā draudēja noteikt 25% ievedmuitas tarifu automobiļu importam no ES.