Polija ir saņēmusi garantijas, ka Tramps neizvedīs ASV karavīrus
Polija ir saņēmusi garantijas, ka ASV karavīri paliks valstī, un redz iespēju palielināt to skaitu, otrdien paziņoja Polijas aizsardzības ministrs Vladislavs Kosiņaks-Kamišs.
Intervijā Polijas drošības ziņu portālam "Defence24" Kosiņaks-Kamišs sacīja, ka Varšavai nav iemesla bažām, ka plānotā ASV spēku samazināšana Vācijā vājinās Polijas drošību.
"Jau daudzus mēnešus mums ir garantija, ka kontingenti tiks saglabāti un ka pastāv iespēja tos palielināt," sacīja Kosiņaks-Kamišs. "Amerikas Savienotajām Valstīm šodien ir spēcīgākā armija. Mēs esam ļoti lepni, ka šeit ir izvietoti amerikāņu karavīri."
Viņš sacīja, ka sarunas ar Vašingtonu par lielāku ASV klātbūtni Polijā notiek jau vairākus mēnešus un nav atkarīgas no lēmumiem, kas skar Vāciju vai citus Eiropas sabiedrotos.
"Mums nav iemesla uztraukties. Plānotā amerikāņu klātbūtnes samazināšana Vācijā neietekmēs mūsu drošību," viņš teica. "Jau mēnešiem ilgi esmu strādājis pie vēl lielāka ASV militārā kontingenta Polijā. Tas ir mans mērķis."
ASV Polijā rotācijas kārtībā uztur aptuveni 10 000 karavīru, kas ir viens no lielākajiem Vašingtonas militārajiem izvietojumiem Eiropā ārpus Vācijas.
Kosiņaks-Kamišs arī sacīja, ka Polija gatavojas izmantot finansējumu no 150 miljardu eiro lielās Eiropas Savienības (ES) aizdevuma programmas SAFE jeb "Drošības pasākumi Eiropai". Tā piedāvā aizdevumus ar zemiem procentiem, galvenokārt militāriem pirkumiem, īpašu uzmanību pievēršot Eiropā ražotam aprīkojumam.
Polijas prezidents Karols Navrockis martā uzlika veto parlamenta pieņemtam likumam, kas ļautu Polijai piekļūt ES piešķirtajiem preferenciālajiem aizsardzības aizdevumiem teju 44 miljardu eiro apmērā.
Tagad prezidenta vietā līgumu parakstīs valdības amatpersonas - Kosiņaks-Kamišs un finanšu ministrs Andžejs Domaņskis. Tas ļaus Polijas bruņotajiem spēkiem saņemt aizdevumus ar zemiem procentiem miljardu apmērā.
Līgums tiks parakstīts piektdien.