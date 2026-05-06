Mūžībā devies CNN dibinātājs Teds Tērners, kuram savulaik piederēja Kristapa Porziņģa bijušais klubs
6. maijā aizsaulē devies pasaulslavenais amerikāņu mediju magnāts un pirmā diennakts kabeļtelevīzijas kanāla CNN dibinātājs Teds Tērners. Viņš miris 87 gadu vecumā savās mājās Floridā.
Lai arī nāves cēlonis netika norādīts, Tērners 2018. gadā atzina, ka sirgst ar Levī ķermenīšu demenci, kas laika gaitā izraisa psihisko spēju aizvien izteiktāku pasliktināšanos. Cilvēki ar šo diagnozi parasti dzīvo 5-8 gadus pēc simptomu parādīšanās.
Teda Tērnera mediju impērija sākās ar tēva reklāmas uzņēmumu “Turner Outdoor Advertising”, kuru viņš bija spiests pārņemt 1963. gada martā pēc tēva negaidītās pašnāvības. Papildus 1980. gadā izveidotajam pirmajam diennakts kabeļtelevīzijas kanālam CNN (Cable News Network), pateicoties Tērneram, radās tādi slaveni mediju tirgus dalībnieki kā, piemēram, TNT (Turner Network Television), TCM (Turner Classic Movies) un “Cartoon Network”.
Džordžijas štatā dzīvojošā Tērnera interešu lokā bija arī sports, savulaik viņš iegādājās MLB Atlantas beisbola klubu “Braves”, NBA Atlantas klubu “Hawks”. Jāpiebilst, ka Kristaps Porziņģis šajā klubā spēlēja no 2025. līdz 2026. gadam. Tērners bija arī sākotnējais īpašnieks NHL nu jau izbijušajam Atlantas klubam “Thrashers”, kad 1999. gadā klubs tika iekļauts līgā.
1991. gadā žurnāla “Time” Tērneru atzina par “Gada cilvēku”, šo godu sekmēja CNN tiešsaistes režīmā atspoguļotais 1991. gada Līča karš, kurā 42 valstu koalīcija ASV vadībā patrieca Irākas diktatora Sadama Huseina armiju no okupētās Kuveitas. 1996. gadā Tērners pārdeva CNN mediju kompānijai “Time Warner”.
Tērners bija slavens filantrops, nodibinot Apvienoto Nāciju Organizācijas fondu un aktīvi darbojoties dabas aizsardzībā. Viņš iegādājās milzīgu rančo Montānas štatā, kur veicināja bizonu glābšanu no iznīcības. Viņš intervijās atzina, ka dabas aizsardzība ir viņa kaislība.
Tērners bija precējies trīs reizes, tostarp trešajā laulībā no 1991. līdz 2001. gadam ar slaveno aktrisi Džeinu Fondu, kuru viņš nodēvēja par savu mūža mīlestību un ar kuru arī pēc šķiršanās saglabāja ļoti draudzīgas attiecības.
Tērneram palika pieci bērni, 14 mazbērni un divi mazmazbērni.