Aprīlī Krievija uz Ukrainu izšāvusi rekordlielu dronu skaitu
Krievija aprīlī uz Ukrainu raidīja rekordlielu skaitu tāla darbības rādiusa dronu, liecina ziņu aģentūras AFP veiktā Ukrainas gaisa spēku publicēto datu analīze.
Krievija aprīlī ievērojami palielināja tāla darbības rādiusa militāro dronu uzbrukumus dienas vidū. Kijiva norādījusi, ka Maskava šādi mēģina nodarīt lielāku kaitējumu civiliedzīvotājiem.
Saskaņā ar Ukrainas gaisa spēku publicēto ziņojumu apkopojumu Krievija mēneša laikā izšāva 6583 tāla darbības rādiusa dronus, kas ir par 2% vairāk nekā martā izšauto dronu skaits, kas arī bija rekords.
Saskaņā ar šiem datiem Ukrainai izdevās notriekt 88% no visiem ielidojošajiem droniem un raķetēm.
Iepriekš Krievija pret Ukrainu tāla darbības rādiusa dronus raidīja gandrīz tikai naktīs, bet pēdējās nedēļās šādi uzbrukumi arvien biežāk notiek arī dienā.
"Krievijas jaunā taktika, kas paredz lielu nakts triecienu savienot ar tikpat lielu dienas triecienu, visticamāk, radīs lielāku kaitējumu civiliedzīvotājiem," aprīlī norādīja ASV Kara izpētes institūts (ISW), piebilstot, ka dienas uzbrukumi var tikt biežāk vērsti pret civiliedzīvotājiem un civilo infrastruktūru, jo īpaši sākoties siltākam laikam, kad cilvēki biežāk uzturas ārpus ēkām.
Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska biroja vadītāja vietnieks Pavlo Palisa sacīja, ka uzbrukumi pa dienu ir jauns mēģinājums terorizēt civiliedzīvotājus tagad, kad ziema ir beigusies.
"Šeit ir arī ekonomiskais aspekts. Masveida uzbrukumi darba dienas vidū būtiski paralizē uzņēmējdarbību," aprīļa sākumā intervijā Ukrainas medijiem sacīja Palisa.