Tūristiem iemīļota Latvijas pilsēta ieviesīs maksu par uzturēšanos
Kuldīgas novada dome pieņēmusi lēmumu par pašvaldības nodevas ieviešanu atpūtnieku un tūristu uzņemšanai Kuldīgas pilsētas teritorijā. Tās mērķis ir veicināt ilgtspējīgu tūrisma attīstību un piesaistīt papildu līdzekļus ar tūrisma nozari saistītu iniciatīvu īstenošanai, informē pašvaldība.
UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā iekļautā Kuldīgas vecpilsēta ir viens no nozīmīgākajiem kultūras un tūrisma galamērķiem Latvijā, tādēļ būtiski nodrošināt, lai tūrisma attīstība būtu mērķtiecīga, sabalansēta un sniegtu ieguldījumu pilsētvides un pakalpojumu kvalitātes uzlabošanā.
Tūrisma nodeva tiks piemērota viesiem, kuri nakšņo tūristu mītnēs Kuldīgas pilsētā. Tās apmērs būs 1,50 eiro par personu par katru pavadīto nakti, nepārsniedzot 15 eiro par vienu nepārtrauktu uzturēšanās reizi. Nodeva netiks piemērota Kuldīgas novadā deklarētajiem iedzīvotājiem un personām līdz 18 gadu vecumam, kā arī nebūs attiecināma uz komandējumiem un darba braucieniem.
No nodevas gūtie ieņēmumi tiks izmantoti tikai ar tūrisma nozari saistītiem mērķiem. Tos paredzēts novirzīt Kuldīgas kā tūrisma galamērķa atpazīstamības veicināšanai, mārketinga aktivitātēm, kultūras un tūrisma piedāvājuma attīstībai, digitālo risinājumu pilnveidei, kā arī sadarbības projektiem ar vietējiem uzņēmējiem.
Tūrisma nodevu plānots ieviest no 2026. gada 1. jūlija, taču pašvaldība sekos līdzi ģeopolitiskajai situācijai un nepieciešamības gadījumā vērtēs ieviešanas termiņu, ja būs indikācijas par būtisku negatīvu ietekmi uz tūrisma plūsmu vai uzņēmējdarbības vidi.
Lēmums par nodevas ieviešanu pieņemts pēc sabiedriskās apspriešanas, kuras laikā pašvaldība saņēma un izvērtēja iedzīvotāju un uzņēmēju viedokļus.
Uzņēmējiem tiks nodrošināta skaidrojoša informācija par nodevas piemērošanas un administrēšanas kārtību. Vienlaikus pašvaldība uzsver, ka administrēšanas kārtība tiek veidota iespējami vienkārša un saprotama.