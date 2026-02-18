Labāk neplāno doties uz Spāniju šovasar, brīdina, ka tūristus aktīvi centīsies padzīt
Tūristu nīdēji arī šovasar plāno aktīvi protestēt un radīt traucējumus tūristiem atpūtas vietās Spānijā, brīdina paši protestētāji Maljorkā.
Organizācija "Menys Turisme Mes Vida" (Mazāk tūrisma, vairāk dzīves) piektdien rīkos sanāksmi, lai apspriestu turpmākos pasākumus cīņā pret to, ko viņi sauc par "pārmērīgu tūrismu", vēsta "Daily Mail". Organizācija izplatīja preses relīzi, kurā brīdināja: "Pastāvīgo pārmērīgā tūrisma pieaugumu Maljorkā var novērst tikai ar vietējo organizāciju palīdzību."
Tikmēr Maljorkā bāzētā vides aizsardzības grupa GOB ir paziņojusi, ka aicinājums protestēt ir pamatots, ņemot vērā prognozes, ka šovasar Spāniju apmeklēs rekordliels skaits tūristu, un pauda bažas, ka Spānijas valdība "nav darījusi neko un nedarīs neko", lai risinātu šo "pārmērīgā tūrisma" problēmu.
Jau ziņots, ka pagājušajā gadā visā Spānijā notika plaši protesti, lai padzītu tūristus ārā no valsts. Daudzi vietējie vaino tūristus visās savās nelaimēs, sākot ar mājokļu trūkumu un augstajām cenām, un beidzot ar draudiem ekoloģijai. Maljorkā protestētāji pat spēra radikālus soļus – ievilināja tūristus bīstamajos rajonos.
Tāpat arī tika bloķētas pieejas populārajiem apskates objektiem, piemēram, Ibizas populārais skatu punkts "Es Vedra", kur katru vakaru tūkstošiem cilvēku pulcējas, lai vērotu skaisto saulrietu, tika nobloķēts ar akmeņiem. Zemes īpašnieki paziņoja, ka viņiem apnicis, ka tas vienmēr ir pārpildīts. Aktīvisti protestēja arī pludmalēs, traucējot tūristiem sauļoties un relaksēties.