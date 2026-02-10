Vai Venēcijā ir nesezona: ko svarīgi zināt parastajiem tūristiem 2026. gadā
Slavenā Itālijas pilsēta Venēcija šobrīd ir viena no galvenajām pārmērīgā tūrisma upuriem. Vietējās varas iestādes ievieš arvien jaunus ierobežojumus parastajiem tūristiem.
Visradikālākais ierobežojums Venēcijā ir maksa par iekļūšanu pilsētā vienas dienas tūristiem noteiktos gada periodos. Šī iniciatīva jau pagarināta līdz 2026. gadam.
Tomēr tūrisma eksperti un vietējie iedzīvotāji atzīmē, ka tūristu pilsētā joprojām nav mazāk, un tas attiecas uz jebkuru gada laiku.
Vai Venēcijā ir nesezona?
Kā apgalvo itāļu autore Benedeta Geddo no "Lonely Planet", patiesībā Venēcijā nav nesezonas – tā ir tik unikāla un slavena, ka cilvēki no visas pasaules vēlas to redzēt savām acīm neatkarīgi no gadalaika.
Tomēr, pēc žurnālistes teiktā, tajā ir arī savi plusi, jo dažādi interesanti pasākumi notiek Venēcijā visu gadu, tāpēc patiesībā nav slikta laika vizītei.
Vienlaikus viņa norāda, ka ceļojums uz pilsētu jebkurā sezonā būs ar saviem plusiem un mīnusiem.
No maija līdz oktobrim – festivālu mīļotājiem
Kaut arī maijs tehniski vēl ir pavasaris, tieši šajā laikā Venēcijā laiks sāk kļūt siltāks, un dienasgaisma ilgst līdz vēlam vakaram. Vasaras vidū, jūlijā un augustā, laiks pāriet no patīkamā uz nepanesami karsto – to vajadzētu ņemt vērā tiem, kas plāno izpētīt pilsētu kājām, iesaka Benedeta.
Vienlaikus viņa atzīmē, ka jo tuvāk vasarai, jo vairāk tūristu pilsētā un jo augstākas cenas. Tomēr nedaudz ietaupīt var, izmantojot daudzas vietējās bezmaksas izklaides.
Savukārt jūnijs – tas ir sezona sākums, jo aptuveni mēneša vidū uz Venēciju sāk plūst tūristi. Tāpēc, ja galvenās tūristu vietas Venēcijā kļūst pārpildītas, vienmēr var meklēt mazāk apmeklētās pilsētas daļas.
Septembris – viens no labākajiem mēnešiem, lai apmeklētu Venēciju, jo vēl ir silts, bet karstums jau mazinās. Oktobrī, kad iestājas rudens, ir dienas ar labu laiku, taču tieši tad sākas acqua alta, kad daļa Venēcijas applūst.
Marts-aprīlis – lai izbaudītu saulaino laiku bez karstuma. Agrā pavasarī Venēcijā var sagaidīt daudz saulainu dienu, taču temperatūra paliks mērena, tāpēc jābūt gataviem vēsām naktīm un iespējamiem lietus brīžiem.
"Pavasara mēneši ir labākā izvēle, ja vēlaties daudz staigāt, nepakļaujoties dedzinošam saulei (un jūs nebaidāties no nejauša lietus)," atzīmē Benedetaa, piebilstot, ka nevajadzētu gaidīt, ka šajā laikā pilsētā būs maz tūristu.
Savukārt aprīlis – tas ir īsts pavasara sākums Venēcijā, kas sakrīt ar daudzām krāsainām vietējām svinībām.
No novembra līdz februārim – labākais laiks budžeta ceļotājiem. Vienlaikus Benedeta atzīmē, ka Venēcijā ziemā ir ļoti auksts, un dažreiz pat snieg. Temperatūra var nokrist zem nulles.
Tomēr, izņemot Ziemassvētkus un Jauno gadu, aukstajos mēnešos pilsēta ir gandrīz tukša – mācības un darbs rit pilnā sparā, tāpēc tūristu skaits ir ievērojami mazāks nekā no marta.
Taču, kā norāda Itālijas iedzīvotāja, tūristu trūkums nenozīmē, ka Venēcija ir mazāk dzīvotspējīga, jo no novembra līdz februārim tur tiek rīkoti daudzi svētki, festivāli un karnevāli.