Nāvējošs karstuma vilnis Eiropā: Itālijā no karstuma dūriena mirst zēns
Eiropā pirmdien turpinoties karstuma vilnim, Itālijā no karstuma dūriena nomira zēns, savvaļas ugunsgrēki Spānijā apdraudēja UNESCO objektu, bet Francijas pilsētas pieredzēja gaisa temperatūras rekordus.
Daudzās pilsētās Francijā, Itālijā un Balkānu valstīs tika izsludināts sarkanais brīdinājums karstuma dēl. Stipru vēju uzkurināti savvaļas ugunsgrēki lika evakuēt tūkstošiem cilvēku un apdraudēja populāras tūrisma vietas Turcijā un Spānijā.
Itālijā nomira četrus gadus vecs rumāņu zēns, kas pirms vairākām dienām bija atrasts bezsamaņā savas ģimenes automobilī Sardīnijas salā.
Itālijas Veselības ministrija izsludināja sarkano brīdinājumu septiņām lielpilsētām, tai skaitā Boloņai un Florencei. Sarkanais brīdinājums otrdien būs spēkā 11 Itālijas lielpilsētās, bet trešdien - 16 lielpilsētās.
Sarkanie brīdinājumi tika izsludināti arī Francijas dienvidos un Balkānu valstu Adrijas un Jonijas jūru piekrastēs.
"Karstuma vilnis, kas pašlaik skar Franciju, Spāniju un Balkānu valstis, nav pārsteidzošs. To veicina pastāvīgais karstuma kupols virs Eiropas," sacīja Lielbritānijas Redingas Universitātes meteoroloģijas departamenta pētnieks Akšajs Deorass.
Svētdien izcēlies ugunsgrēks apdraudēja romiešu laika kalnrūpniecības rajonu Lasmedulasu Spānijas ziemeļos, kas ir UNESCO Pasaules mantojuma objekts, un pamudināja simtiem iedzīvotāju evakuēties.
Spānijā pagājušajā nedēļā gaisa temperatūra daudzviet pietuvojās 40 grādiem pēc Celsija, veicinot savvaļas ugunsgrēkus.
Spānijas dienvidu pilsētā Tarifā vairāk nekā 2000 cilvēku tika evakuēti, tai skaitā no viesnīcām un pludmalēm, atkal uzliesmojot ugunsgrēkam, kas piektdien bija savaldīts.
Portugālē ugunsdzēsēji cīnījās ar trim lieliem meža ugunsgrēkiem valsts centrālajā daļā un ziemeļos.
Itālijā ap 190 ugunsdzēsēju un armija cīnījās ar savvaļas ugunsgrēku Vezuva kalnā, kura dēļ nacionālais parks tika slēgts tūristiem.
Ugunsdzēsēji cīnījās ar ugunsgrēkiem arī Albānijā, Melnkalnē un Horvātijā.
Albānijā pēdējās nedēļās vairāk nekā 20 cilvēki tika aizturēti par ugunsgrēku izraisīšanu.
Francijas dienvidos vismaz četrās meteoroloģiskajās stacijās tika pārspēti gaisa temperatūras rekordi. Bordo pilsētā tika sasniegta rekordaugsta temperatūra 41,6 grādi pēc Celsija, un jauni temperatūras rekordi tika sasniegti arī Beržerakā, Konjakā un Senžironā.
Karstuma vilnis, kas Francijā ir otrais šovasar, sākās piektdien. Tiek prognozēts, ka tas varētu ilgt līdz 19. vai 20.augustam.