Norvēģijas masu slepkava trešo reizi oficiāli maina vārdu un uzvārdu
Norvēģu terorists Anderss Breivīks, kurš 2011. gada jūlijā nogalināja 77 cilvēkus, joprojām ir pazīstams ar šo vārdu. Tomēr kopš 2017. gada viņš jau trīs reizes ir mainījis savu vārdu un uzvārdu.
47 gadus vecais norvēģu terorists, kura dēļ 2011. gada 21. jūlijā gāja bojā 77 cilvēki
2012. gadā viņš tika notiesāts ar 21 gadu ilgu cietumsodu – tas ir maksimālais sods Norvēģijā. Tomēr likumā ir atruna, ka, ja cilvēks joprojām tiek uzskatīts par bīstamu sabiedrībai, viņa sods var tikt pagarināts, un tas var notikt vairākas reizes.
Pateicoties liberālajiem likumiem, kas pastāv Norvēģijā, viņam jau bija vairākas iespējas lūgt priekšlaicīgu atbrīvošanu, bet visas tās tika noraidītas.
Dzimšanas brīdī viņu sauca Anderss Bērings Breivīks, taču 2017. gada vidū viņš mainīja savu vārdu uz Fjotolfs Hansens. Viņa advokāts Eisteins Sturviks atteicās detalizēti komentēt šī retā vārda un ļoti izplatītā uzvārda izvēles iemeslus. "Viņš man minēja vairākas pārdomas, bet es nevēlos teikt, kas tās bija," paskaidroja Sturviks.
2025. gada martā, pēc gandrīz astoņiem gadiem, kļuva zināms, ka viņš atkal oficiāli mainījis vārdu. Viņa jaunais vārds bija garāks par iepriekšējiem un, iespējams, prasīja vairāk laika atcerēties: Far Skaldigrimmr Rauskjoldr av Northriki.
Tika atzīmēts, ka jaunais vārds, iespējams, tika iedvesmots no fantāzijas varoņiem un sennorvēģu valodas.
2026. gada 27. aprīlī "Aftenposten" un "Iltalehti" ziņoja, ka terorists trešo reizi mainījis vārdu. Jaunais vārds ir ne tikai vienkāršāks, bet arī pats izplatītākais Norvēģijā vīriešu vārdu un uzvārdu apvienojums: Jans Johansens.
Šī ziņa parādījās tikai dažas dienas pēc tam, kad "Aftenposten" rakstīja, ka masu slepkava atkal mēģina iegūt priekšlaicīgu atbrīvošanu no cietuma.