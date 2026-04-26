Krievijas amatpersona neviļus atzīst, ka lielās sekmes Ukrainas frontē ir "izzīstas no pirksta"
Krievijas ieceltais Ukrainas Donbasa separātistu veidojuma “Doneckas tautas republikas” vadītājs Deniss Pušiļins svētdien nolēma palepoties ar krievu okupantu sekmēm Ukrainā, taču neviļus atzina, ka to nav gandrīz nemaz.
Шёл пятый год СВО.
Военные силы Украины контролируют 15–17% территории Донбасса, рассказал глава ДНР Денис Пушилин.
«На сегодняшний момент можно говорить о том, что 15–17% противник контролирует территории Донбасса», — сказал он. pic.twitter.com/m8mT0UcgEo
Intervijā Krievijas propagandas aģentūrai TASS, Pušiļins svētdien paziņoja, ka Ukrainas armija kontrolē tikai apmēram 15-17 procentus Donbasa teritorijas. Tikmēr Krievijas ziņu lentes katru dienu stāsta par “atbrīvotajām” apdzīvotajām vietām Ukrainas Donbasā, šonedēļ Krievijas Ģenerālštāba priekšnieks Valērijs Gerasimovs lepni stāstīja, ka pēdējo divu mēnešu laikā paziņoja okupantu karaspēks ieņēmis vairāk nekā 30 apdzīvotas vietas un apmēram 700 kvadrātkilometrus teritorijas.
“Pašlaik var teikt, ka pretinieks kontrolē 15–17 procentus Donbasa teritorijas,” lepni paziņoja Pušiļins.
Taču kaut kur šie 15-17 procenti jau dzirdēti! Izrādās, tas pats Pušiļins par tiem Kremlī stāstīja Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam, 10. martā braši atskaitoties par raiti ritošo “speciālo militāro operāciju”.
Сейчас под контролем киевского режима находятся только 15-17% территории ДНР, а полгода назад было 25%, заявил Путин на встрече с Пушилиным pic.twitter.com/h1hLPMHv67— Ученик Штирлица4 (@max_otto4) March 10, 2026
“Pavisam nesen mēs uzskatījām, ka Kijivas varas iestāžu kontrolē atrodas apmēram 25 procenti “Doneckas tautas republikas” teritorijas, burtiski pirms pusgada. Cik daudz, kā vērtējat, tagad atrodas Kijivas režīma kontrolē?” toreiz diktators vaicāja Pušiļinam. “Pašlaik apmēram 17 procentu,” atbildēja Pušiļins. “Man ziņo: 15-17 procenti,” norādīja Putins. “Jā, šajās robežās,” atteica Pušiļins.
Šajā sakarā, runājot par vārdu neatbilstību darbiem, internetā jau lielu slavu ieguvis video, kā krievu "analītiķis" jau gadu stāsta par nelielas apdzīvotas vietas Malajas Tokmačkas ieņemšanu.
Jāpiebilst, ka Deniss Pušiļins, kurš šo “tautas republikas” veidojumu vada kopš 2018. gada, savulaik bija slavenākā Krievijas krāpnieka un finanšu piramīdas MMM radītāja Sergeja Mavrodi palīgs. Deviņdesmitajos gados šis MMM, ko tolaik agresīvi reklamēja televīzijā un citos plašsaziņas līdzekļos, izkrāpa pasakainas summas no vairāk nekā 10 miljoniem Krievijas iedzīvotāju, bet lētticīgie ļaudis Mavrodi pat ievēlēja Krievijas Valsts domē. 2007. gadā viņu notiesāja par krāpšanu lielos apmēros, taču piesprieda nieka četrarpus gadu ieslodzījumu, ko viņš jau bija nosēdējis tiesas procesa laikā. Krāpnieka slava netraucēja Mavrodi izveidot jaunu piramīdu “MMM-2011”, kurā Pušiļins darbojās no 2011. līdz 2013. gadam un pat kā uz šīs piramīdas pamata Ukrainā izveidotās partijas pārstāvis mēģināja iekļūt Ukrainas Augstākajā radā.
Kad Krievija 2014. gada pavasarī iesūtīja Donbasā bruņotas vienības bijušā Federālā drošības dienesta (FSB) virsnieka Igora Girkina vadībā un inspirēja nekārtības Ukrainas austrumu pilsētās, Pušiļins 2014. gada aprīlī kļuva par Doneckas apgabala “tautas gubernatora” Pāvela Gubareva vietnieku, bet maijā — jau par “Doneckas tautas republikas” Augstākās padomes priekšsēdētāju. Pēc šīs “tautas republikas” vadītāja Aleksandra Zaharčenko uzspridzināšanas Doneckas kafejnīcā 2018. gada 31. augustā Pušiļins kļuva par šī veidojuma nākamo vadītāju.