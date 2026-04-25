Zelenskis atklāj, kurā valstī ir gatavs aci pret aci tikties ar Putinu
Savas pirmās vizītes laikā Dienvidkaukāzā kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma sākuma Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojis, ka ir gatavs tikties ar Kremļa saimnieku Vladimiru Putinu Azerbaidžānā. Šis paziņojums izskan laikā, kad trīspusējās diplomātiskās sarunas pēdējo nedēļu laikā ir nonākušas strupceļā.
"Ukrainai ir vitāli svarīgi, lai Krievija atrastu sevī spēku izbeigt šo netaisnīgo karu," vizītes laikā Azerbaidžānā uzsvēra Zelenskis. Pēc viņa teiktā, Baku varētu uzņemties starpnieka lomu diplomātiskajā procesā, lai pieliktu punktu Maskavas uzsāktajam karam.
Kopīgā preses konferencē ar Azerbaidžānas prezidentu Ilhamu Alijevu, Zelenskis norādīja, ka ir informējis Alijevu par Kijivas gatavību trīspusējām sarunām, atgādinot, ka līdzīgas sarunas jau iepriekš norisinājušās gan Turcijā, gan Šveicē.
"Mēs, protams, esam gatavi gaidāmajām sarunām Azerbaidžānā, ja Krievija būs gatava diplomātijai," sacīja Ukrainas prezidents, vēlreiz izceļot savas pirmās vizītes nozīmi Dienvidkaukāza reģionā kopš kara sākuma.
Līdz šim Kremlis ir noraidījis ideju par līderu tikšanos jebkur citur, izņemot Maskavu.
Kijiva, reaģējot uz to, paziņojusi, ka Zelenskis ir gatavs tikties ar Putinu jebkurā pasaules valstī, izņemot Krieviju un tās sabiedroto Baltkrieviju, kura aktīvi atbalsta Maskavas agresiju un 2022. gadā kalpoja par placdarmu iebrukumam Ukrainā.
Tikšanās laikā Alijevs atkārtoti apstiprināja Baku nemainīgo pozīciju saistībā ar karu Ukrainā, uzsverot, ka "Ukraina un Azerbaidžāna ir atbalstījušas un turpinās atbalstīt abu valstu teritoriālo integritāti."
Alijevs atsauca atmiņā savu vizīti Kijivā 2022. gada janvārī – vien dažas nedēļas pirms Krievijas iebrukuma – un sestdien paziņoja, ka abi līderi ir vienojušies nākamo tikšanos aizvadīt Ukrainā. "Mēs apmainījāmies viedokļiem, un kopumā šodien mums ir diezgan būtiska sadarbība, kas šodien tika vēlreiz apstiprināta," viņš piebilda.
Azerbaidžānas prezidents apstiprināja, ka starp apspriestajiem jautājumiem īpaša uzmanība pievērsta sadarbībai enerģētikas sektorā. "Mēs esam sasnieguši noteiktus atskaites punktus. SOCAR (Azerbaidžānas valsts naftas un gāzes kompānija) jau daudzus gadus veiksmīgi darbojas Ukrainā. Šobrīd pastāv ļoti labas perspektīvas – mums ir kopīgi projekti, iniciatīvas un investīcijas. Visus šos jautājumus mēs šodien detalizēti pārrunājām, protams, apspriežot arī tirdzniecību, kas būtu jāpaplašina," norādīja Alijevs.
Tomēr sarunu centrālais temats bija Ukrainas un Azerbaidžānas sadarbība drošības jomā. Zelenskis atklāja, ka Kijiva un Baku ir "spērušas ļoti nozīmīgu soli" aizsardzības rūpniecības kompleksa un drošības sadarbības virzienā. Viņš apstiprināja, ka "attiecīgie dokumenti" jau ir parakstīti, taču sīkākas detaļas neizpauda.
"Es uzskatu, ka tas nav jautājums par ieročiem. Šodien tas ir jautājums par valstu stabilitāti un mieru cilvēkiem visā pasaulē, nodrošinot, ka valstis ir pietiekami spēcīgas, lai aizsargātu sevi no jebkādiem izaicinājumiem," uzsvēra Ukrainas prezidents. Viņš piebilda: "Jebkurai valstij, pirms tā pat apsver agresijas iespējamību, ir jāzina, ka valstis, pret kurām tā vēlas provocēt militāras darbības, ir gatavas jebkādiem izaicinājumiem."
Kā atzīmēja Azerbaidžānas prezidents, sestdien notikušās sarunas Gabalā – pilsētā Azerbaidžānas ziemeļos, kas atrodas aptuveni 100 kilometru attālumā no robežas ar Krieviju – bija jau septītā abu līderu tikšanās pēdējo četru gadu laikā.