Venēcijas biennāles žūrija nevērtēs Krievijas un Izraēlas dalībniekus balvām
Venēcijas biennāles žūrija neizskatīs dalībniekus no valstīm, kuru līderus Starptautiskā Krimināltiesa (SKT) ir apsūdzējusi noziegumos, kā pretendentus uz izstādes balvām, pavēstīja žūrija.
Kaut arī konkrētas valstis žūrijas paziņojumā nav minētas, ziņu aģentūra "Reuters" secina, ka runa ir par Krieviju un Izraēlu, jo SKT izdevusi Krievijas diktatora Vladimira Putina un Izraēlas premjerministra Benjamina Netanjahu aresta orderus.
Krievija un Izraēla pagaidām nav komentējušas žūrijas lēmumu.
"Žūrija atturēsies no to valstu darbu izskatīšanas, kuru līderus SKT patlaban apsūdz noziegumos pret cilvēci," teikts žūrijas paziņojumā.
Žūrijas locekļi norādīja, ka viņiem ir pienākums "aizsargāt cilvēktiesības".
Venēcijas biennāle notiks no 9. maija līdz 22. novembrim.
Krievija biennālē nav piedalījusies kopš 2022. gada, kad tā sāka pilna mēroga karu pret Ukrainu, un Venēcijā nav izmantojusi savu paviljonu, bet tikai to izīrējusi.
Tomēr šogad Krievija biennālē plāno prezentēt skaņu performanču sēriju ar vispārīgu nosaukumu "Koks sakņojas debesīs".
Itālijas Kultūras ministrija skaidroja, ka Krievijai atgriezties forumā ļāvis Biennāles fonds - bez valsts ziņas.
Eiropas Komisija nosodīja lēmumu par Krievijas atgriešanos biennālē. Tā nosūtīja vēstuli biennāles organizatoriem, ka atņem biennālei divus miljonus eiro lielo Eiropas dotāciju.