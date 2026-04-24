Krievija sākusi pārvietot savus aktīvus no Apvienotajiem Arābu Emirātiem uz Malaiziju un Taizemi, Jauns.lv ziņo Ukrainas drošības pārstāvji
Karadarbība Tuvajos Austrumos ietekmējusi Krievijas militāro ražošanu, tai skaitā dronu ražošanu, kas joprojām ir daļēji atkarīga no importētajām sastāvdaļām, Jauns.lv ziņo avoti Ukrainas drošības struktūrās.
Līdz šim Krievija šīs sastāvdaļas ieguva pateicoties savām struktūrām Apvienotajos Arābu Emirātos (AAE), ar kuru palīdzību tā apgāja Rietumu sankcijas. Tomēr šobrīd Ukrainas drošības spēki secinājuši, ka šīs struktūras tiek pārorientētas uz Dienvidaustrumāziju.
"Geran" un "Zala Lancet" dronu ražošanas tempi ievērojami samazinājušies
Konflikts Tuvajos Austrumos īpaši ietekmējis Krievijas "Geran" un "Zala Lancet" kamikadzes dronu ražošanas apjomu, kas ievērojami samazinājies saistībā ar vairāku kritisko sastāvdaļu piegādes kavējumiem. Šo dronu ražošanai nepieciešamas, piemēram, inerciālās sistēmas [ierīce, kas tiek izmantota, lai noteiktu kustības objektu stāvokli un pozīciju] un "Raspberry Pi" tipa iebūvētās plates, kas tiek plaši izmantotas specifiskām vadības funkcijām. Tāpat piegāžu aizkavēšanās ietekmējusi "Nvidia" moduļu piegādi, kas nepieciešami mākslīgā intelekta lietojumprogrammām.
Kā ziņo avoti, saistībā ar reģionālo krīzi, kuras dēļ palēlinājusies satiksme Persijas līcī, kā arī ticis bloķēts Hormuza šaurums, vairākas Krievijai sensitīvās kravas patlaban ir aizturētas Šardžas [viena no septiņām Apvienoto Arābu Emirātu daļām] brīvās tirdzniecības zonās. Šīs zonas tiek uzskatītas par loģistikas ceļiem, ar kuru palīdzību Krievija apiet Rietumu sankcijas.
Ukrainas drošības iestāžu uzmanības lokā nonākušas vairākas struktūras, kas palīdz sensitīvajai kravai no brīvajām tirdzniecības zonām aizplūst uz Krieviju. Drošībnieki jau vairākus mēnešus pievērš pastiprinātu uzmanību tādiem uzņēmumiem kā "Silverline Components DMCC", "Tekhnologiya FZC" un "Orion Global Trading FZE". Bet par svarīgiem starpniekiem, kas palīdz organizēt šo loģistiku uzskatāmi Aleksejs Borodins un Sergejs Malakhovs.
Malaizija un Taizeme kļuvušas par iecienītākajiem Krievijas pārorientēšanās punktiem
Loģistikas vides pasliktināšanās Persijas līcī tagad piespiedusi Krieviju pielāgot savu darbību - daļa no tās loģistikas struktūrām tiek pārorientētas uz Dienvidaustrumāziju, īpaši Maializiju un Taizemi, kur tiek veidotas jaunas loģistikas bāzes. Šajā pārejas fāzē daži uzņēmumi nodrošina operāciju finanšu un loģistikas nepārtrauktību. Piemēram, "TGR DWC LLC" un "Whiterock Holdings" atvieglo maksājumu plūsmas un darbojas pie jaunu eksporta maršrutu izveides.
Malaizija un Taizeme kļuvušas par iecienītākajiem Krievijas pārorientēšanās punktiem saistībā ar valstu brīvās tirdzniecības zonām un attīstītajām loģistikas platformām. Taizemē Ukrainas spēki pastiprināti novēro Austrumu ekonomisko koridoru un "Laem Chabang" brīvās tirdzniecības zonu, bet Malaizijā īpaša uzmanība tiek pievērsta "Port Klang" brīvās tirdzniecības zonai un "Penang" brīvās rūpniecības zonai.
Saskaņā ar Ukrainas Ārējās izlūkošanas dienesta (SZRU) iegūto informāciju, šajās vietās jau tiek atjaunoti fiktīvi uzņēmumi un eksporta kanāli uz Krieviju. Tāpat Krievija vedusi sarunas ar Indonēzijas Batamas brīvās tirdzniecības zonu un Bintanas rūpniecības parku, kur varētu tikt atvērti jauni sankciju apiešanas punkti.