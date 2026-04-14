Kuģi turpina pārraut ASV blokādi Hormuzas šaurumā
Vismaz divi kuģi no Irānas ostām pirmdien izbraukuši caur Hormuza šaurumu, neraugoties uz ASV pasludināto blokādi, liecina kuģošanas dati.
Tie bija vismaz četru ar Irānu saistītu kuģu vidū, kas izmantoja šo maršrutu pēc tam, kad pirmdien plkst. 14 pēc Griničas laika (plkst. 17 pēc Latvijas laika) stājās spēkā Vašingtonas blokāde, liecina kuģošanas datu projekta "Kpler" informācija.
Libērijas karoga balkeris "Christianna" izbrauca caur Hormuzu pēc 74 000 tonnu kukurūzas izkraušanas Bandares Homeini ostā, jūras šaurumā braucot gar Irānas Larakas salu plkst. 16 pēc Griničas laika, liecina "Kpler" dati.
Komoru karoga tankkuģis "Elpis" atradās netālu no Larakas salas ap plkst. 11 pēc Griničas laika un izbrauca caur Hormuzu ap plkst. 16 pēc Griničas laika. Tajā bija 31 000 tonnu metanola, un 31. martā tas izbrauca no Irānas Būšehras ostas, liecina "Kpler" dati.
ASV Centrālā pavēlniecība paziņojusi, ka blokāde tiks vērsta pret "visu valstu kuģiem, kas iebrauc Irānas ostās un piekrastes zonās vai izbrauc no tām".
Naktī no pirmdienas uz otrdienu caur šaurumu pa Irānas apstiprināto maršrutu uz dienvidiem no Larakas salas izbrauca arī Ķīnas tankkuģis "Rich Starry". "Kpler" dati liecina, ka šis kuģis ved 31 500 tonnu metanola, un saskaņā ar tā transpondera datiem kuģis devās uz Sohāru Omānā.
Mediji, arī vadošais kuģniecības izdevums "Lloyd's List", interpretēja Ķīnas kuģa braucienu kā ASV prezidenta Donalda Trampa blokādes pārbaudi. ASV Ārvalstu aktīvu kontroles birojs ir iekļāvis "Rich Starry" to kuģu sarakstā, kam piemēro sankcijas par saistību ar Irānu. Arī "Elpis" ir pakļauts ASV sankcijām par saistību ar Irānu, bet "Christianna" sankcijām nav pakļauts.
Teherāna faktiski slēdza jūras šaurumu pēc tam, kad 28. februārī ASV un Izraēla sāka karu pret Irānu. ASV svētdien paziņoja par savu blokādi pēc tam, kad miera sarunas ar Irānu cieta neveiksmi.
Ķīnas Ārlietu ministrijas preses sekretārs otrdien ASV rīcību raksturoja kā "bīstamu un bezatbildīgu".
Tikmēr ceturtais kuģis - Madagaskaras karoga tankkuģis "Murlikishan" - otrdienas rītā izbrauca caur šaurumu uz rietumiem un iebrauca Persijas līcī pa Larakas salas maršrutu. Saskaņā ar tā transpondera signālu tas bija tukšs un devās uz Hor az Zubairu Irākā, norāda "Kpler".