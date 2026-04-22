Spānijas prokuratūra lūdz izbeigt korupcijas lietu pret premjerministra Sančesa sievu
Spānijas prokuratūra lūgusi izbeigt korupcijas lietu pret premjerministra Pedro Sančesa sievu Begonu Gomesu, jo nav konstatēts noziedzīgs nodarījums, trešdien paziņoja prokuratūra.
Gomesas lieta ir viena no vairākām korupcijas lietām, kurās ir iesaistīta premjera sociālista Sančesa ģimene un bijušie sabiedrotie, radot spiedienu uz Sančesa mazākuma koalīcijas valdību.
Tiesnesis Huans Karloss Peinado 2024. gada aprīlī sāka izmeklēšanu, lai noskaidrotu, vai Gomesa ir izmantojusi savu premjera sievas stāvokli privāta labuma gūšanai, ko viņa un vīrs noliedz. Lietas centrā ir katedras izveidošana un vadīšana Madrides Komplutenses universitātē, kā arī valsts resursu un personīgo sakaru izmantošana privātu interešu veicināšanai.
Tiesnesis šomēnes oficiāli apsūdzēja Gomesu par izšķērdēšanu, ietekmes ļaunprātīgu izmantošanu, korupciju biznesa darījumos un līdzekļu nepiemērotu piesavināšanos.
Madrides provinces tiesai tagad jāizlemj, vai Gomesa tiks tiesāta.
Taču Madrides prokuratūra otrdien apstrīdēja tiesneša lēmumu un lūdza tiesu izbeigt lietu, apgalvojot, ka "fakti neatbilst noziedzīga nodarījuma sastāvam".
Gomesas lietas pamatā ir sūdzība, kuru iesniedza pretkorupcijas organizācija "Hazte Oir".
Sančesa brālis Dāvids Sančess tiek apsūdzēts citā izmeklēšanā par ietekmes ļaunprātīgu izmantošanu, kas saistīta ar viņa pieņemšanu darbā sociālistu pārvaldītās Badahosas provinces padomē.
Bijušais Sančesa valdības transporta ministrs Hosē Luiss Abaloss šomēnes stājās tiesas priekšā par kukuļņemšanu, kas saistīta ar valsts kontraktiem.