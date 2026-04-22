Mirušā atrastā Lietuvas mediķa Sadauska lieta apaug ar dramatiskām detaļām. Iespējams, viņu ievilināja lamatās
Šodien preses konferencē Lietuvas policija sola sniegt detalizētu informāciju par visu valsti šokējušo gadījumu, kad Panevēžā pazuda Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) darbinieks Mants Sadausks un vērienīgā meklēšana noslēdzās ar viņa līķa atrašanu un divu cilvēku arestu. Taču jau tagad vietējos plašsaziņas līdzekļos atklātas dažas traģēdijas detaļas, kas notikušajam rada aukstasinīgi izplānota nozieguma iespaidu.
Otrdien vietējā policija paziņoja, ka meklēšanas operācijā, kurā tika iesaistīts arī helikopters, ir atrasts vīrieša līķis. Saistībā ar viņa nāvi arestēti divi cilvēki, vīrietis un sieviete, vēstīja LRT. Pirms tam netālu no mājām mežā noslēpta bija atrasta pazudušā vīrieša automašīna, bet pašā mājā veikta kratīšana. Sīkāku informāciju Lietuvas policija solīja sniegt trešdienas preses konferencē. Panevēžas apgabala galvenās policijas pārvaldes pārstāve sacīja, ka pazudušā līķis tika atrasts minētā īpašuma teritorijā.
31 gadu vecā Manta Sadauska tēvs Laimis notikušajā vaino viņa bijušo sievu. “Tas ir viņas roku darbs, vairāk variantu nav,” viņa teikto citē “delfi.lt”. Tēvs publiski jau bija izteicis savas aizdomas, ka notikušais varētu būt viņa bijušās sievas atriebība, tā kā pēc laulības šķiršanas notiek tiesāšanās par to, pie kura vecāka dzīvos bērni, un viņa negribot ne atdot bērnus, ne maksāt uzturlīdzekļus. Tēvs stāstīja, ka pēdējā laikā viņa dēla dzīvē sākās dažādas nopietnas nepatikšanas, tostarp tika sadedzinātas viņa automašīnas. Viņš apgalvoja, ka dēls audzināja dvīņus — puisīti un meitenīti, bet bērnu mamma nemaksāja uzturlīdzekļus, un vispār viņai bija milzīgs parāds — 60 000 eiro. Abu kopdzīve izjukusi, jo sieva pārāk lietojusi alkoholu un mēdza neatgriezties mājās.
Lietuvas televīzija vēstīja, ka Mants un viņa bijusī sieva strādāja vienā darba vietā, abi bija neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki. Mirušā brālis Justs portālam “15min.lt” stāstījis, ka mājā, kur bija veikta kratīšana, dzīvoja viņa bijušās sievas jaunais draugs. Pati sieviete apgalvojusi, ka par bijušā vīra pazušanu esot uzzinājusi tikai no preses un nesaprot, kādēļ viņu tur aizdomās. Viņa “delfi.lt” pastāstīja, ka ar Mantu nedzīvo kopš 2023. gada, bet laulības šķiršanas process nav pabeigts. Bijušo dzīvesbiedru viņa pēdējo reizi redzējusi dienu pirms viņa pazušanas, kad viņš atbrauca pakaļ bērniem. Viņa sacīja, ka kamēr tiesas spriedums nav stājies spēkā, bērni dzīvo ar viņu.
Vietējos plašsaziņas līdzekļos vēstīts, ka, iespējams, Mants kļuva par upuri izplānotai sazvērestībai. Portāls “lrytas.lv” apgalvoja, ka viņam pirms pazušanas sociālajā vietnē “Facebook” bija nosūtīts viltus pasūtījums par batuta nomu — it kā vietējā Paļūku ciemā paredzēti bērnu dārza svētki, bet sarunātais batuta piegādātājs pēdējā brīdī pēkšņi atteicis, tādēļ steidzami tiek meklēts cits. Jau ziņots, ka brīvajā laikā Mants nodarbojās ar batutu nomas biznesu, tos piegādājot pasākumiem. Kad notika Manta un viņa automašīnas meklēšanas operācija, policija publicēja atbilstošas fotogrāfijas: neliels kravas automobilis, kas ved batutu aprīkojumu. Vienotā palīdzības centra darbinieki pavēstīja “delfi.lt”, ka Manta tuvinieki, vēršoties ar viņa atrašanas lūgumu, stāstīja, ka pazušanas rītā viņš atsūtīja ziņu, ka jāaizved batuts uz Paļūku bērnu dārzu. Pēc tam ar viņu vairs nebija iespējams sazināties.
Tomēr noskaidrojās, ka šajā ciemā bērnu dārza vispār nav. “15min.lt” sazinājās ar vietējo pašvaldību, kas apstiprināja, ka šajā ciemā ir tikai dažas mājas, muzejs, bet bērnudārza pilnīgi noteikti nav. Tur pauda pārsteigumu, kā vispār kādam būtu ienākusi prātā doma rīkot šādu bērnu ballīti pirmdienā, un vispār tas viss šķiet ļoti dīvaini un rada satraukumu.