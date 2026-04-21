Traģiski noslēgusies Lietuvā pazudušā mediķa meklēšana. Pieļauj bijušās sievas atriebību
Lietuvas pilsētā Panevēžā ar traģisku rezultātu beigusies pazudušā Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) darbinieka Manta Sadauska meklēšana. Otrdien atklātas baisas detaļas.
Vietējā policija paziņojusi, ka meklēšanas operācijā, kurā tika iesaistīts arī helikopters, ir atrasts vīrieša līķis. Saistībā ar viņa nāvi arestēti divi cilvēki, vīrietis un sieviete, vēsta LRT.
Pirms tam netālu no mājām bija atrasta pazudušā vīrieša automašīna, bet pašā mājā veikta kratīšana. Sīkāku informāciju Lietuvas policija sola sniegt trešdienas preses konferencē.
Kad iepriekš policija minēja Manta Sadauska nolaupīšanas versiju, viņa tēvs publiski bija izteica savas aizdomas, ka tā varētu būt viņa bijušās sievas atriebība, tā kā pēc laulības šķiršanas bērni nodoti tēva aprūpē. Tēvs stāstīja, ka pēc tiesas lēmuma viņa dēla dzīvē sākās dažādas nopietnas nepatikšanas, tostarp tika sadedzinātas viņa automašīnas.
Jauns.lv jau vēstīja, ka Sadauska pazušana kolēģu vidū tika uztverta kā ledaina ūdens šalts. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta filiāles vadītāja Rūta Ramoškiene LRT atzina, ka kolektīvs esot šokēts: “Nevaru pateikt par Mantu nevienu sliktu vārdu.” Saskaņā ar vadītājas teikto, Sadausks dienestā strādājis apmēram desmit gadus. Panevēžā – trīs gadus. “Par Mantu nevaru pateikt nevienu sliktu vārdu. Atbildīgs, apzinīgs, izturīgs. Jūs zināt, ir dažādi darbinieki, bet par Mantu neko sliktu nevaru teikt. Visi esam šokā,” izteicās Ramoškiene.
Vaicāta, kādas pazušanas versijas klejo kolektīvā, vadītāja atbildēja, ka nevēlas izplatīt baumas, lai gan versijas ir dažādas. “Viņš ir stabils cilvēks. Noteikti nepamanījām ne depresijas, ne izdegšanas pazīmes. Viņš pie mums strādāja pusslodzē. Noteikti nebija pārstrādājies,” viņa sacīja.
Saskaņā ar viņas teikto, brīvajā laikā Sadausks nodarbojās ar batutu nomas biznesu. Viņš tos piegādāja pasākumiem.