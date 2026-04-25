Pirms 5000 gadiem ar cilvēkiem Eiropā notika kaut kas negaidīts
Ģenētiskais materiāls, kas atrasts senā kapenē Francijā, izgaismo noslēpumu, kas ilgstoši sagādāja zinātniekiem galvassāpes: kas apmēram pirms 5000 gadiem izraisīja plaša mēroga demogrāfisko iznīcību Eiropā?
Jauns pētījums liecina, ka tā nebija viena katastrofa, bet postoša vairāku faktoru — slimību, badu un konfliktu — kombinācija, kas noveda pie vienas tautas sabrukuma un citas - pārākuma.
Cilvēces vēsture nebija tikai veiksmju stāsts, tajā bija arī negaidīti un dramatiski pagriezieni. Viens no šādiem periodiem iezīmējās vēlajā akmens laikmetā jeb neolītā, ap 3000. gadu p.m.ē., kad tolaik plaukstošās kopienas visā Eiropā piedzīvoja kritumu, vēsta "Sciencealert.com".
Šī plašā fenomena cēloņi, ko zinātnieki dēvē par "neolītisko sabrukumu", līdz šim palikuši noslēpumā. Tagad komanda, kuru vada Kopenhāgenas Universitātes pētnieki, sākusi veidot notikumu ainu, izmantojot seno DNS, analizējot 132 cilvēku atliekas, kas apbedīti galerijas kapos Francijā.
Divas pilnīgi atšķirīgas tautas
Galerijas kapi (franciski - allée sépulcrale), kas atrodas aptuveni 50 kilometrus uz ziemeļiem no Parīzes, tika izmantoti kā kolektīvais apbedījums tieši šajā nemierīgajā laikā.
Iepriekšējās analīzes parādīja, ka cilvēkus tur apbedīja divos skaidri atšķirīgos posmos, starp kuriem bija vairāki gadsimti bez apbedījumiem. Šis laika posms pilnīgi sakrīt ar neolītiskā sabrukuma periodu.
Izpētes komanda izdalīja un analizēja 132 genomus no abiem apbedījumu posmiem un atklāja to pašu likumsakarību, kas novērota arī citās Eiropas daļās.
"Mēs redzam skaidru ģenētisku lūzumu starp diviem apbedījumu posmiem. Cilvēki, kas izmantoja kapenes pirms un pēc sabrukuma, šķiet, pārstāv divas pilnīgi atšķirīgas populācijas. Tas liecina, ka notika kaut kas ļoti svarīgs — plaša mēroga satricinājums, kas noveda pie vienas populācijas iznīcināšanas un citas parādīšanās," sacīja pētījuma galvenais autors, ģenētiķis no Kopenhāgenas Universitātes Frederiks Zērsholms.
Katastrofas pazīmes
Pirms sabrukuma, aptuveni 3200.-3100. gados p.m.ē., šajā vietā tika apbedīti neparasti daudz cilvēku, kas miruši jaunā vecumā. "Šāda mirstības struktūra nav raksturīga normālai, veselīgai populācijai. Tas liecina, ka varēja notikt kāds katastrofisks notikums, piemēram, slimības izplatība, bads vai vardarbīgs konflikts," izskaidroja arheoloģe no Francijas Nacionālā zinātnisko pētījumu centra Lora Salanova.
Pierādījumi apstiprina slimību teoriju. Atliekās, īpaši pirmajā apbedījumu posmā, zinātnieki atrada vairākas bīstamas baktērijas. Starp tām bija Yersinia pestis — mikrobs, kas pēc tūkstošiem gadiem izraisīja mēri, un Borrelia recurrentis, kas izraisa recidivējošo tīfu, ko pārnēsā ērces.
"Patogēnu DNS atklāšana liecina, ka infekcijas slimības ietekmēja cilvēku populācijas tajā laikā. Lai arī mums nav pārliecinošu pierādījumu, ka tikai mēris izraisīja iedzīvotāju sabrukumu, slimību kopējā slodze varēja būt viens no vairākiem faktoriem," sacīja ģenomiķis no Kopenhāgenas Universitātes Martins Sikora.
Papildus slimībām grūtības norāda arī citi signāli. Vides dati liecina, ka šajā periodā reģionā atkal sāka izplatīties meži, kas ir tipisks rādītājs cilvēku aktivitātes samazinājumam.
Par daudz ko liecina arī attiecības starp mirušajiem. Pirms sabrukuma cilvēki, kas tika apbedīti kapenēs, bija tuvi radinieki, kas liecina par ciešu kopienu, kas sastāvēja no ģimenes grupām. Pēc sabrukuma radnieciskās saites starp apbedītajiem bija daudz vājākas, kas var liecināt par kopumā retāku iedzīvotāju skaitu.
Visi šie atradumi kopumā veido ainu par kopienu, kas bija spiediena zemē vairākos dažādos faktoros. Kad šis spiediens mazinājās, reģionu apdzīvoja jauni cilvēki. Ģenētiskā analīze parādīja, ka otrā apbedījumu posma populācijai bija ciešas saites ar dienvidiem no Francijas un Pireneju pussalu (vai Ibērijas), kas liecina, ka pēc neolītiskā sabrukuma Parīzes reģionā apmetās jauni iedzīvotāji.
Lai arī vēl nav skaidrs, cik precīzi šī vietējā aina atspoguļo plašāku sabrukumu, kas pārņēma visu Eiropu, pētījums, kas tika publicēts žurnālā "Nature Ecology & Evolution", sniedz detalizētu priekšstatu par šo pārejas periodu, kas izmainīja visu kontinentu.