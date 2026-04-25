“Viņi spēlēja mīlniekus, bet dzīvē negribēja pat tuvoties viens otram”: zvaigznes, kuru romantika palika tikai uz ekrāna
Holivudas vēsture ir pilna ar stāstiem par aizkulišu spriedzi, kas rodas, kad filmas vai seriāla partneri atsakās sadarboties.
Nīls Makdonafs un Virdžīnija Madsena
Daudzi bija pārsteigti, kad “Deadline” ziņoja, ka aktieris Nīls Makdonafs, kurš pazīstams ar lomām tādos projektos kā “Band of Brothers” un “Boomtown”, ABC drāmas seriālā “Scoundrels” tika aizstāts ar Deividu Džeimsu Eliotu jau “trīs dienas pēc filmēšanas sākuma”.
Lai gan tik pēkšņas aktieru maiņas Holivudā nav nekas nedzirdēts, apstākļi, kādos Makdonafs pameta projektu, bija visai neparasti.
Makdonafs ir dievbijīgs katolis, kurš skaidri norādījis, ka nepiedalās romantiskās mīlas ainās uz ekrāna. Kad viņš atteicās filmēties “dažās kaislīgās mīlas ainās” kopā ar ekrāna partneri Virdžīniju Madsenu, viņa ceļi ar seriālu šķīrās.
“Tas viņam ir maksājis lomas, bet šis cilvēks paliek uzticīgs saviem principiem,” izdevumam sacīja kāds avots.
Pats Makdonafs skaidroja loģiku, kāpēc viņš uz ekrāna var tēlot slepkavību, bet atsakās izlikties romantisks. “Cilvēku nogalināšana uz ekrāna — tā ir fikcija. Tas nav īsts,” skaidroja Makdonafs. “Bet, kad tu uz ekrāna esi gultā ar citu sievieti — ziniet ko? Tas ir īsti. Man tādas lietas nepatīk. Īpaši tagad, kad man ir bērni, es negribu, lai mani bērni saka: “Tēti, ko tu dari ar to sievieti uz ekrāna?””