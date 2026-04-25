"Bija diezgan liels uztraukums..." - Kristīne Krūze par debiju Rīgas modes nedēļā
Aktrise un režisore Kristīne Krūze-Hermane paplašinājusi savu radošo darbību, 43 gados debitējot Rīgas modes nedēļā. Viņa defilēja modes mākslinieces Ivetas Vecmanes skatē.
Piedalīties modes skatē Kristīni uzrunājusi pati dizainere Iveta Vecmane, un viņai ilgi nav bijis jādomā – lēmums pieņemts ātri. “Es nenoliegšu – bija diezgan liels uztraukums, īpaši tāpēc, ka bija jāstaigā augstos papēžos,” žurnālam "Kas Jauns" par pirmajiem iespaidiem modes pasaulē stāsta Kristīne Krūze-Hermane. Kopumā šo pieredzi viņa vērtē ļoti pozitīvi, īpaši izceļot atmosfēru aizkulisēs. “Iveta Vecmane ir ļoti talantīga, tā ir bauda – uzvilkt viņas radītos tērpus.” Dizainere katrai no modelēm tērpu bija sagatavojusi jau iepriekš.
Dzīvesbiedres debiju modes industrijā klātienē vēroja arī viņas vīrs, režisors Alvis Hermanis. “Viena no modelēm – arī mana liktenīgā sieviete,” Hermanis vēstīja sociālajos tīklos, publiskojot īsu, no skatītāju rindām nofilmētu video, kurā redzams mirklis no Ivetas Vecmanes tērpu kolekcijas skates.
Ivetas Vecmanes veidotos tērpus šajā pašā skatē demonstrēja arī bijusī Dailes teātra aktrise Dārta Daneviča.