Smagā negadījumā Bali cietis latviešu fitnesa treneris. Viņš aicina cilvēkus, ierodoties valstī, piedomāt pie divām lietām
Ar skaudru vēstījumu vietnē “Facebook” dalījies latviešu fitnesa treneris Elvis Krūze. Viņš norāda, ka aizvadītajā mēnesī Bali iekļuva smagā ceļu satiksmes negadījumā. Vīrietis, par laimi, sadursmē izdzīvoja, tomēr slimnīcas rēķini iecirta pamatīgu robu viņa finansēs.
“Aizvadītajā mēnesī braucu ar motorolleri un cietu satiksmes negadījumā. Par laimi, esmu dzīvs, un par laimi neviens cits šajā sadursmē iesaistīts nebija," video norāda treneris. "Bet sliktā ziņa ir tā, ka mana galva triecienā nebija pienācīgi pasargāta, kā arī manus izdevumus notikušajā nesedza apdrošināšana."
"Kad es nonācu slimnīcā, es biju zaudējis samaņu. Man līdzi uz slimnīcu bija devies kāds draugs, kuram par mani uzreiz bija jāsamaksā 200 dolāri, lai tikai mani pieņemtu slimnīcā."
"Nākamajā rītā pie manis ienāca ārsti, kas paziņoja, ka man ir galvaskausa lūzums un man nepieciešama operācija. Pirms operācija tika veikta, viņi man iedeva rēķinu – operācijas cena bija 13 tūkstoši eiro. Man bija izmaksas jānosedz uzreiz, lai es vispār varētu nonākt uz operāciju galda," ziņo Krūze.
"Slimnīcā es pavadīju trīs dienas, un nākamais rēķins, ko man piestādīja, bija par diviem tūkstošiem eiro. Bet divu nedēļu laikā pēc operācijas man vajadzēja atgriezties slimnīcā, lai nomainītu pārsējus un notīrītu ievainojumu. Turklāt katru reizi, kad devos uz slimnīcu, man tas izmaksāja 200 eiro. Divu nedēļu laikā man bija jādodas uz slimnīcu trīs reizes."
"Kopumā man ārstēšana izmaksāja 17 tūkstošus eiro," norāda Krūze. "Es ar šo informāciju dalos tādēļ, lai cilvēki, kas šeit atbrauc, uz ceļa ievērotu piesardzību. Ja jūs iekļūsiet nelaimes gadījumā un jums galvā nebūs ķiveres, vairums apdrošinātāju radušās izmaksas nesegs. Vienmēr valkājiet ķiveres un iegādājieties labu apdrošināšanu!” aicina treneris.