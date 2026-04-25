Šis sieviešu vārds 80. gados bija īsts hits, bet tagad kļuvis par retumu. Kāpēc tā?
Katrā paaudzē ir personvārdi, kas nosaka laikmetu. Daži no tiem atgriežas, citi – izzūd tik klusi, ka to var pamanīt tikai pēc statistikas.
Tieši tā notika ar vienu sieviešu vārdu, kas 70.–80. gados bija gandrīz modes un mūsdienīguma simbols, bet tagad ir kļuvis par lielu retumu. Par tā straujo likteņa maiņu atgādināja izdevums UNIAN.
Kāds vārds iekaroja reitingus
1960. gadu vidū vārds Renata pirmo reizi parādījās populārāko vārdu sarakstā – pieticīgi, 63. vietā. Pagāja tikai desmit gadi, un tas jau pacēlās līdz 31. vietai, bet vēlāk iekļuva top-10 vispopulārākajiem vārdiem. Katru gadu vairāk nekā tūkstotis jaundzimušo meiteņu tika nosauktas šajā vārdā.
Tomēr 2000. gadu sākumā šis trends apstājās. 2009. gadā vārds Renata gandrīz turējās top-100, bet pēc tam pilnībā pazuda no reitingiem. Šodien eksperti to uzskata par ļoti retu, lai gan kādreiz tas skanēja katrā skolā un katrā pagalmā.
Vārds Renata ir sieviešu analoģija latīņu vārdam Renatus, kas nozīmē "atdzimusi". Neskatoties uz diskusijām par precīzu izcelsmi, nozīme vienmēr ir saistīta ar atjaunošanos un spēku.
Vai vārds atgriezīsies modē
Tendences ir cikliskas: tas, kas šodien šķiet aizmirsts, rīt var kļūt par īpašu un vēlamu. Vārds Renata ir pilnīgi iespējams atgriezties – vismaz tāpēc, ka retums atkal tiek novērtēts.
Personvārdu datubāzē pieejamā informācija liecina, ka Latvijā ir 243 Renatas un 150 Renātas.