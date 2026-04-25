FOTO, VIDEO: Rīgā sācies pasakainais sakuru ziedēšanas laiks - iedzīvotāji steidz uzņemt labākos kadrus
Rīgā Uzvaras parkā jau atkal atplaukušas valdzinošās sakuras jeb Japānas ķirši, kuru skaistumu baudīt devies ne viens vien iedzīvotājs.
Uzvaras parka sakuru aleja tika izveidota 2012. gadā, kad ar Japānas vēstniecības atbalstu tika iestādīti 114 ķiršu koki. Gadu gaitā kolekcija papildināta ar jaunām šķirnēm, padarot ziedēšanas laiku vēl krāšņāku. Pavasarī parks kļūst par iecienītu galamērķi gan rīdziniekiem, gan tūristiem – ikviens vēlas iemūžināt šo maigo rozā ziedu skaistumu fotogrāfijās.
Kociņi tika iestādīti, lai turpmāk gan rīdziniekiem, gan pilsētas viesiem atgādinātu par Latvijas un Japānas ciešajām attiecībām, par sadarbību ne tikai ekonomikā un politiski, bet arī par cilvēcisko draudzību, kas izveidojusies abu valstu iedzīvotājiem gadu gaitā.
Tāpat kā Japānā, arī Latvijā sakuru ziedēšana kļuvusi par pavasara iestāšanās simbolu. Japānas salās, kur klimats dažādos reģionos atšķiras, sakuras zied dažādos laikos – piemēram, Tokijā to pilnzieda periods parasti iestājas marta beigās vai aprīļa sākumā.