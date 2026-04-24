Tēvs atklāj, kā tika nogalināts Lietuvas feldšers Sadausks
Paramediķa Manta Sadauska tēvs Lietuvas "TV3 Ziņām" atklājis, ka uzzinājis, kā nonāvēts viņa dēls, jo tas esot bijis ierakstīts viņa nāves apliecībā.
Kā medijam norāda nogalinātā paramediķa tēvs, viņa dēls ticis nošauts. “Es dēlu redzēju, redzēju, ka viņa kaklā ir šauta brūce. Un nāves apliecībā rakstīts, ka viņš nomira no ieroča radītas brūces, bet sīkāku ziņu man vēl nav,” TV3 žurnālistiem sacīja sērojošais tēvs.
Jau ziņots, ka pēc vērienīgas meklēšanas operācijas otrdienas vakarā kādā īpašumā Mileškūnu ciematā atrada viņa līķi. Vīrieša ķermenis bija ietīts batutā un aprakts. Bet uz batuta bija manāmas dedzināšanas pēdas.
Tikmēr ceturtdien tiesā tika izskatīta lieta par Sadauska slepkavību, kurā apsūdzēta viņa bijusī sieva - Eiropas čempione kultūrismā Justīna Gaigalaite. Tiesā viņas advokāts Vaidots Sviderskis norādīja, ka sieviete savu vainu apsūdzībās noraida. “Viennozīmīgi viņa savu vainu neatzīst. Viņas liecības ir skaidras, izsmeļošas, viņa tās ir sniegusi,” pauda Sviderskis.
“Nav pierādījumu, kas apliecinātu, ka viņa noezieguma laikā atradās notikuma vietā. Taču sīkākas viņas liecību detaļas es nevaru atklāt - tās ir sniegtas izmeklētājiem. Aicinu cienījamos izmeklētājus un visus pārējos rūpīgi izvērtēt visus apstākļus un veikt pārbaudi,” piebilda advokāts.
Tikmēr šādi advokāta apgalvojumi izraisījuši sašutuma vilni Manta ģimenē, kas jau no sākta gala norādīja uz viņa bijušās sievas iespējamo iesaisti noziegumā. “Kurš no viltus profila izsūtīja vēstuli norādot, ka svinībām nepieciešams batuts? Kurš draudēja Mantam ar nāvi? Tas viss ir fiksēts arī policijā — [iepriekš] ir tikuši izteikti draudi viņu nogalināt! Tika dedzināta arī automašīna! Viņa [Manta bijusī sieva] jau ir bijusi tiesāta! Par ko runā šis "advokāts"? Attopieties beidzot,” vietnē "Facebook" norādījis kāds nogalinātā paramediķa tuvinieks.
Jau ziņots, ka saistībā ar Lietuvas neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta feldšera Manta Sadauska slepkavību, kuras apstākļi izraisīja plašu rezonansi sabiedrībā, tiesa pieņēma lēmumu, ko iesākt ar trim aizdomās turētajām personām, no kurām viena ir viņa bijusī sieva, Eiropas čempione kultūrismā.
Saskaņā ar tiesas lēmumu divu mēnešu apcietinājums piemērots diviem aizdomās turētajiem — aiz restēm paliks Sadauska bijusī sieva Justīna Gaigalaite un 34 gadus vecais Viļus Solkans, kuru min kā Justīnas jauno draugu. Prokuratūra bija lūgusi noteikt triju mēnešu apcietinājumu.
Lietuvas raidsabiedrība LRT vēsta, ka viņiem izvirzīs apsūdzības tīšā slepkavībā un nelikumīgā brīvības atņemšanā. Trešais aizdomās turētais Iļja Solkans, kurš medijos tiek minēts kā Viļus Solkana tēvs, atbrīvots pret 5000 eiro drošības naudu. Viņu apsūdzēs saistībā ar viņa īpašumā atrasto šaujamieroci. Tieši viņa īpašumā atrasts apraktais Sadauska līķis.