VIDEO: vīrietis ar neviltotu mīlestību un rūpēm pret kaķiem aizkustina soctīklu lietotājus
Turcijas ciematā, kad iestājas ziema un vietējie iedzīvotāji pārceļas uz pilsētas centru, klaiņojošie kaķi tiek atstāti mājās. Taču viens vīrietis atsakās tos ignorēt.
Katru dienu viņš dodas uz ciemata laukumu un sauc kaķus, sapulcina tos visus vienuviet un baro. Ciematā visi vīrieti tagad sauc par "kaķu tēvu".
Vissirsnīgākais ir tas, ka brīdī, kad kaķi izdzird vīrieša balsi, tie skrien no visiem ciemata stūriem. Liekas, ka visi dzīvnieki viņu tik labi pazīst un pilnībā viņam uzticas.
Turcija ir slavena ar savu kaķu kultūru, un ir vietas, kur kaķi tiek uzskatīti par svarīgu sabiedrības daļu. Tomēr, neskatoties uz to, Turcijā ir liels skaits pamestu kaķu, kas kļūst par problēmu. Aptuvenie skaitļi liecina, ka valstī ir miljons vai vairāk pamestu kaķu, kas dzīvo uz ielām. Daudzos gadījumos īpašnieki, kas nevar rūpēties par saviem dzīvniekiem, izvēlas tos pamest, jo nav pieejams vai izplatīts dzīvnieku patversmju tīkls.
Kaķu klātbūtne uz ielām tiek uzskatīta par normu un pat daudzu cilvēku vidū tiek atbalstīta. Daudzi cilvēki baro ielu kaķus un pat rūpējas par tiem, tādējādi kaķi jūtas droši, dzīvojot ārpus mājām. Šī pieņemšana noved pie tā, ka ielās dzīvojošo kaķu skaits pieaug.
Tikmēr soctīklu lietotāji par redzēto video nespēj slēpt aizkustinājumu un pozitīvas emocijas.
"Ak, mans Dievs! Paskatieties, cik daudz kaķu viņš baro. Cik brīnišķīgs cilvēks ir šis vīrs, kurš ziemā katru dienu baro šos kaķus."
"Man tas ļoti patīk!"
"Lielisks kaķu boss!"
"Manā dzimtajā Ņūdžersijas štatā aptuveni 90% patversmju ir tādas, kurās dzīvnieki netiek nogalināti, un tomēr sasodītie idioti joprojām pamet savus mājdzīvniekus, nevis rūpējas par to drošību un aprūpi. Mēs visi varam mācīties no eiropiešiem un viņu labvēlības pret šiem apbrīnojamajiem dzīvniekiem," strikti noteica, kāda komentētāja no ASV.