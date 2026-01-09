Kaujas par Sumu apgabalu: Ukrainas desantnieki parāda, kā viņi atvairīja Krievijas armijas masveida uzbrukumu
Krievijas okupācijas armija 2025. gada beigās pastiprināja savu aktivitāti Sumu apgabalā, taču Ukrainas bruņotie spēki atvaira uzbrukumus.
2026. gada 6. janvārī Krievijas okupanti uzsāka ofensīvu Sumu apgabalā netālu no Andrijivkas un Oleksijivkas ciemiem, taču Ukrainas Aizsardzības spēki atvairīja ienaidnieku. Par to savā "Facebook" kontā ziņoja Ukrainas Gaisa desanta uzbrukuma spēku pavēlniecība.
Gaisa triecienvienību vadība norāda, ka ienaidnieks veica masīvus un apvienotus uzbrukumus Andrijivkai un Oleksijivkai, kas atrodas Ukrainas Gaisa triecienvienību 71. atsevišķās jēgeru brigādes kontrolē.
Sākotnēji piecas okupantu grupas uzbruka Ukrainas pozīcijām, taču to uzbrukumi tika atvairīti un bija neveiksmīgi. Pēc tam Krievijas okupanti mēģināja iekļūt Ukrainas aizmugurē pa gāzesvadu. Ukrainas aizstāvji nekavējoties pamanīja šo manevru. Daži okupant tika nogalināti. Pēc tam Krievijas armijas karavīri vēl divas reizes uzbruka Ukrainas pozīcijām Andrijivkas un Oleksijivkas apgabalā, arī šī ofensīva bija bez panākumiem. Tā rezultātā ienaidnieks šajā frontes sektorā zaudēja vairāk nekā 40 karavīru.
Krievijas okupācijas armija Sumu apgabalā aktivizējās 2025. gada beigās. Sākotnēji krievi mēģināja virzīties uz dienvidaustrumiem no Sumu pilsētas, taču spēja ieņemt tikai pierobežas ciematu Hrabovski. Tas atrodas aptuveni 200 metru attālumā no valsts robežas. Pēc tam ienaidnieks kļuva aktīvāks uz ziemeļaustrumiem no Sumem, konkrētāk, Junakivkas apgabalā. Sumu apgabals ietilpst frontes Ziemeļslobožanskes un Kurskas virzienos.
Saskaņā ar Ukrainas Bruņoto spēku Ģenerālštāba sniegto informāciju 8. janvārī, Krievijas okupanti trīs reizes uzbruka Ukrainas pozīcijām šajos virzienos. Visi uzbrukumi tika atvairīti. Šajā frontes sektorā ienaidnieks 122 reizes apšaudīja Ukrainas pozīcijas un civiliedzīvotāju apmetnes, tostarp deviņas reizes no reaktīvajām raķešu sistēmām. Jauns.lv jau vēstīja, ka Krievijas spēki ierokas Hrabovskē, gaidot Ukrainas Bruņoto spēku pretuzbrukumu.