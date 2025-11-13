Operācija "Caurule 4.0" Sumu apgabalā cieta neveiksmi: ukraiņi gaidīja okupantus pie izejas, likvidējot veselu vienību
Sumu apgabalā, uz dienvidiem no Varačīno, Krievijas militārā operācija beidzās veiksmīgi Ukrainas bruņotajiem spēkiem. Puse no okupantiem, kas iekļuva ciematā pa cauruļvadu, tika likvidēti, bet pārējie drosmīgi un skriešus atkāpās.
12. novembrī kļuva zināms, ka Krievijas armijas komandieri nenoturējās, riskējot atkārtot Avdijivkā, Sudžā un Kupjanskā pieļautās kļūdas. Sumu apgabalā, uz dienvidiem no Varačīno, pa cauruļvadu tika nosūtītas divas Krievijas karavīru vienības, apejot Ukrainas bruņoto spēku pozīcijas.
Okupantu sapnis par iefiltrēšanos aiz ienaidnieka līnijām "piepildījās" – pie izejas viņus gaidīja Ukrainas karaspēks, un viena no vienībām tika pilnībā iznīcināta. Par to ziņoja "Z" kara korespondents, un viņa žēlabainais ekrānuzņēmums tika publicēts "Telegram" kanālā "Ukraina 365". Pēc krievu propagandista teiktā, izdzīvojušie "cauruļvadu gājēji" ir aizbēguši un tagad mēģina savienoties ar vienībām, kas no rietumiem iebrūk Varačīno. Operācija "Cauruļvads 4.0" ir izgāzusies.
"Ofensīvas laikā pa šiem cauruļvadiem Ukrainas teritorijā plāno ielaist korejiešus," uzsvēra "Z" militārais korespondents, piebilstot, ka cauruļvadu tīkli noteikti tiks nosaukti Krievijas armijas komandieru vārdos, kuri lika veikt šādus manevrus.
Jauns.lv jau vēstīja, ka 11. novembrī miglas aizsegā Pokrovskā iefiltrējās krievu okupantu kolonna uz motocikliem un automašīnām, taču tos iznīcināja "Dovbuš sirseņu" bezpilota lidaparāti. Tajā pašā dienā tiešsaistē parādījās video, kas pierādīja, ka viss, kas palicis no iepriekšminētās kolonnas Pokrovskas dienvidos, ir zemē iedzīti metāllūžņi.