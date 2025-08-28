Lieli zaudējumi un nespēja veikt rotāciju: "Z" kanāls apraksta okupantu spēku bēdīgo stāvokli Sumu apgabalā
Krievijas "Z" propaganda kanāli ziņo par iespējamu Krievijas bruņoto spēku Bezsalivkas okupāciju Sumu apgabalā.
26. un 27. augustā Putina armija veica uzbrukumus Bezsaliovkas, Junakivkas, Aleksijivkas un Varačino rajonā. Kara analītiķi no Kara pētījumu institūta (ISW) izteica vērtējumu par situāciju Sumu apgabalā aizvadītajās dienās.
"Z" blogeris, kas saistīts ar grupējumu "Sever", paziņoja, ka 1. bataljona 237. desantnieku pulka vienības sastop ļoti lielas grūtības rotācijas laikā Junakivkā. Viņi var atstāt pilsētas austrumu nomali tikai caur atklātu lauku.
Savukārt 1434. pulka militārā vadība turpina piesaistīt vēl vienu kaujas spējīgu V rotu, lai mēģinātu atgūt iepriekš zaudētās pozīcijas Varačino rajonā. Krievu blogeris arī paziņoja, ka 83. desantnieku brigādes vienības kļuvušas neefektīvas pēc nelielas virzības uz austrumiem no Varačino. Brigādei vienkārši nav rezervju turpmākam uzbrukumam.
Tāpat šī vienība pašlaik neveiksmīgi uzbrūk Ukrainas Aizsardzības spēku pozīcijām Junakivkas rietumu nomalē. Avots ziņo, ka okupanti no Krievijas bruņoto spēku 51. gaisa desanta pulka nodarbojas ar attālināto mīnēšanu un ieņem aizsardzības pozīcijas Sadkovas rajonā.