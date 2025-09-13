Pie Polijas robežas pamana krievu "Iskander" raķetes, Zaharova aicina Poliju nekavējoties atvērt savu robežu
Pie Polijas robežas Krievijas Kaļiņingradas apgabalā pamanītas vairākas mobilās raķešu sistēmas “Iskander-M”, kamēr Krievija un Baltkrievija rīko vērienīgas militārās mācības “Zapad 2025”. Tikmēr Krievijas Ārlietu ministrijas runassieva Marija Zaharova paudusi sašutumu par Polijas lēmumu uz nenoteiktu laiku slēgt savu robežu ar Baltkrieviju un aicināja to nekavējoties atvērt.
Sociālajos tīklos izplatītajos video ir redzama kolonna ar vairākām “Iskander” palaišanas iekārtām, kas pārvietojas pa šoseju. Krievijas amatpersonas šo raķešu klātbūtni pie Polijas robežas nav komentējušas.
13. septembrī sākās “Zapad 2025” aktīvā fāze, kuras norise ir paredzēta līdz 16.septembrim galvenokārt Baltkrievijas teritorijā. Iepriekš mācībās “Zapad” abas agresorvalstis ne reizi vien ir izspēlējušas iebrukumu Baltijas valstīs, Suvalku koridora bloķēšanu un kodolieroču izmantošanu. Paredzams, ka līdzīgs scenārijs būs arī šī gada mācībās.
Zīmīgi, ka Krievijas 2022. gada 24. februāra invāzija Ukrainā sekoja dažas dienas pēc kopīgajiem manevriem Baltkrievijā "Sojuznaja rešimostj", kaut gan abu agresorvalstu amatpersonas līdz pēdējam brīdim kategoriski noliedza jebkādas invāzijas plānus un stāstīja par armijas vienību atvilkšanu, kas, protams, izrādījās meli.
Krievijai un Baltkrievijai tuvumā esošās Eiropas valstis jau iepriekš gatavojušās iespējamām provokācijām mācību laikā. Polija nolēmusi uz laiku slēgt robežu ar Baltkrieviju, kas izsaucis Krievijas nepatiku. Marija Zaharova apsūdzēja Poliju, ka tā ignorējusi Krievijas “labo žestu” par mācību pārcelšanu tālāk no Polijas robežas, un aicināja Poliju padomāt par sava lēmuma iespējamām sekām.
"Skaidrs, ka Polijas vadības pieņemti konfrontācijas soļi ir pakļauti vienīgajam uzdevumam — attaisnot kursu uz spriedzes turpmāko eskalāciju Eiropas centrā,” dārdēja Zaharova, apsūdzot Poliju gan kaitējuma nodarīšanā tās partneriem, gan “humanitāro pamatprincipu” graušanā, jo tā traucējot preču un ļaužu pārvietošanās brīvībai, graujot cilvēciskos sakarus.
“Aicinām Varšavu padomāt par šādu destruktīvu solu sekām un īsā laikā pārskatīt pieņemto lēmumu,” paziņoja Zaharova.
Zaharovas vēlme, lai Polija atver savu robežu laikā, kad tās agresīvās kaimiņvalstis Krievija un Baltkrievija demonstrē savus muskuļus ar “Zapad 2025”, ir sevišķi ironiska pēc vairāku Krievijas kaujas dronu Polijas teritorijā naktī uz 10. septembri. Tā bija pirmā reize, kad Krievijas droni tika notriekti virs NATO teritorijas. Polijas ārlietu ministrs Radoslavs Sikorskis trešdien uzsvēra, ka notikušais nebija nejaušība. “Kad to dara viens vai divi droni, iespējams, ka tā bijusi tehniska kļūme,” norādīja ministrs. “Taču, kā jau teicu, šoreiz tie bija 19 [gaisa telpas] pārkāpumi, un vienkārši nav iedomājams, ka tā bijusi nejaušība.”