100 miljonu dolāru zaudējums Krievijai - Ļipeckā aizdedzinātas divas iznīcinātājlidmašīnas
Ukrainas izlūkdienesta operācijā Krievijā lidlaukā pie Ļipeckas aizdedzināti divi kara aviācijas reaktīvie iznīcinātāji Su-30 un Su-27, pirmdien pavēstīja Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenā izlūkošanas pārvalde (HUR).
"Naktī no 20. uz 21. decembri Krievijas militārajā lidlaukā netālu no Ļipeckas izcēlās ugunsgrēks - dega divi dārgi ienaidnieka iznīcinātāji Su-30 un Su-27," teikts paziņojumā.
"Ukrainas Aizsardzības ministrijas HUR operācijā, ko īstenoja pārstāvis no pretošanās kustības pret noziedzīgo Krievijas režīmu, abas agresora militārās lidmašīnas tika izsistas no ierindas," norādīja HUR.
Lidmašīnu aptuvenā kopējā vērtība ir 100 miljoni ASV dolāru.
"Su-27 un Su-30 ar numuriem "12" un "82" izdevās sadedzināt, pateicoties rūpīgam sagatavošanās darbam, aukstasinībai un profesionalitātei," teikts paziņojumā.
Operācijas plānošana ilga divas nedēļas.
"Pateicoties tam, ka bija izpētīts patrulēšanas maršruts un sardzes maiņas grafiks, bija iespējams nepamanīti iekļūt agresorvalsts militārajā objektā, veikt triecienu Krievijas lidmašīnām "Su" tieši aviācijas aizsargangārā un pēc tam - netraucēti atstāt lidlauku," norādīja izlūkdienests.
20. decembrī SBU bezpilota lidaparāti uzbruka Belbekas lidlaukam, ietriecoties divās Su-27 lidmašīnās: viena tika iznīcināta, bet otra bojāta. Iepriekš, 7. decembrī, Krievijas Su-34 pilots un navigators katapultējās angārā, ietriecoties griestos.