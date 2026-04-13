Okupantu tanki un bruņutransportieri vien retos gadījumos sasniedz kontaktlīniju. Ukrainas aizstāvis skaidro, kāpēc tā
Pašlaik Krievija tikai papildina frontes līnijas zaudējumus, nevis palielina kaujas spēku vairākos sektoros, savukārt smagā bruņutehnika paliek tālu aiz kontaktlīnijas, 13. aprīlī paziņoja Ukrainas Apvienoto spēku pārstāvis, jo Krievijas Lieldienu pamiers turpina sabrukt zem pašas pārkāpumiem.
Ukrainas dronu dominētā nāves zona ir fundamentāli mainījusi bruņototo karadarbību šajā frontē, samazinot Krievijas tanku un kājnieku kaujas mašīnu priekšrocības no kaujas lauka resursa līdz loģistikas problēmai, kas atrodas 20 km attālumā no pozīcijām, kuru pārņemšanai tā bija paredzēta.
Personāla nomaiņa, nevis pastiprināšana
Pārstāvis Viktors Trehubovs Ukrainas televīzijai sacīja, ka Krievijas spēki viņa grupējuma aptvertajos virzienos nepulcējas jaunam uzbrukumam.
"Personāls tiek papildināts vairāk nekā uzkrāts," sacīja Trehubovs, kas nozīmē, ka Krievija kompensē zaudējumus no nesenās uzbrukuma aktivitātes un atjauno vienību skaitu pirms uzbrukuma, nevis koncentrē jaunus spēkus.
12. aprīlī Ukrainā tika reģistrētas 107 kaujas sadursmes. No brīža, kad Krievija pasludināja Lieldienu pamieru, līdz Trehubova sniegtajai informācijai, Krievija, saskaņā ar viņa datiem, bija pārkāpusi pamieru 10 721 reizi.
Tanki novietoti 20 km attālumā
Trehubovs sacīja, ka smagās tehnikas izmantošana visā frontē ir ierobežota, un iemesls tam ir strukturāls.
"Tāda ir mūsdienu kara daba: cauri plašajai 20 km nāves zonai aprīkojums parasti netiek cauri — īpaši tanki un kājnieku kaujas mašīnas," viņš atzīmēja. Motocikli un kvadricikli šķērso zonu, taču, kā teica Trehubovs, nosaukt tos par militāro aprīkojumu ir pārspīlēti.
Šis skaitlis atbilst visā frontē dokumentētajam modelim. 2026. gada februārī Ukrainas bijušais virspavēlnieks Valērijs Zalužnijs raksturoja frontes līniju kā "robotizētu nāves zonu", kas kara laikā paplašinās. Ukrainas bezpilota lidaparātu līnija, kas tika finansēta ar 880 miljoniem dolāru un darbojas kopš 2025. gada marta, vienas ziemas laikā nogalināja aptuveni 30 000 krievu karavīru, izveidojot nepārtrauktu bezpilota lidaparātu pārklājumu uzbrukuma koridoros. Krievijas tanki un kājnieku kaujas mašīnas ir pielāgojušās secīgai pretdronu aizsardzībai un bruņu paaudzēm, kā arī apkalpes ir iemācījušās, ka tikt atklātām nāves zonā parasti nozīmē tikt iznīcinātiem - tāpēc daudzi transportlīdzekļi tagad gaida pazemes slēptuvēs, līdz tiek saņemtas uzbrukuma pavēles.