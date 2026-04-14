Tas nelīdzinās nekam citam Eiropā. Polijas mežā novērotas neizskaidrojamas dīvainības
Polijas rietumos atrodas mežs, kas nelīdzinās nevienam citam mežam Eiropā.
Šeit simtiem koku aug ar izteiktu — un pilnīgi vienādu — izliekumu pie pamatnes. Turklāt pat pēc desmitgadēm speciālisti joprojām nespēj sniegt skaidru atbildi, kāpēc tie izskatās tieši tā, raksta "DailyGalaxy".
Aptuveni 400 priežu grupa pie Griﬁno pilsētas izliekušās gandrīz 90 grādu leņķī, pirms atkal sāk augt taisni uz augšu. Vēl dīvaināk ir tas, ka blakus esošie koki aug pilnīgi normāli.
Šīs priedes tika stādītas 1930. gados, taču jebkurš patiesais izskaidrojums tika zaudēts Otrā pasaules kara laikā, kad teritorija tika pamesta un bojāta.
Šo gadu laikā cilvēki ir izvirzījuši visdažādākās teorijas. Daži apgalvo, ka kokus esot saspiedis citplanētiešu kosmosa kuģis. Citi uzskata, ka nacistu tanki varētu būt tiem pārbraukuši, kad vēl bija mazi.
Taču šīs teorijas īsti nepaskaidro, kāpēc bojāta ir tikai šī koku grupa. Ja iemesls būtu tanki, arī blakus esošajiem kokiem būtu jābūt līdzīgiem bojājumiem, taču tā nav noticis.
Reālistiskāka ideja nāk no augu zinātnes. Pēc Merilendas Universitātes pētnieka Gerija Koulmana teiktā, koki var demonstrēt parādību, ko sauc par gravitropismu.
"Man tas šķiet klasisks reakcijas uz gravitāciju piemērs. Tiklīdz stumbrs ieņem stāvokli, kas ir perpendikulārs gravitācijas virzienam, augam aktivizējas mehānisms, kas ļauj mainīt tā augšanas virzienu."
Viņš arī minēja, ka līdzīgas formas ir redzējis strādājot ASV Meža dienestā mežos, kas cietuši vētru laikā.
"Visticamāk, tas notika, kad tie bija pavisam jauni stādi vai varbūt nelieli koki. Vai tas bija cilvēka darbības rezultāts vai dabas parādība, piemēram, vētra vai kas tamlīdzīgs, es neesmu pārliecināts," viņš piebilda.
Ja nu mežu veidojuši cilvēki?
Pastāv arī pierādījumi, ka cilvēki varētu būt apzināti veidojuši kokus. Uz dažiem stumbriem redzami griezumi un zari, kas liecina, ka tie varētu būt locīti augšanas laikā.
"Koki izliecas gandrīz par 90 grādiem, veidojot dīvainu J formas līkumu ar noapaļotu izvirzījumu tieši virs zemes, un tie ir izvietoti pārsteidzoši kārtīgi, turklāt visi izliekumi ir vērsti uz ziemeļiem," norādīts Pensilvānijas Universitātes paziņojumā.
Viena no iespējām ir, ka tā bijusi meža stādīšana. Cilvēki varēja liekt kokus, lai iegūtu izliektu koksni mēbelēm, mucām vai rāmjiem. Šāda koksne parasti ir izturīgāka nekā pēc nozāģēšanas saliekta koksne.