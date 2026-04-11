Negaidīti! Iebraucot šajās valstīs, var pārbaudīt jūsu telefonu
Tā kā ceļotāji savos viedtālruņos un klēpjdatoros glabā arvien vairāk personīgo un darba informāciju, elektronisko ierīču pārbaude robežas šķērsošanas laikā visā pasaulē izraisa pieaugošas bažas.
Likumi dažādās valstīs ievērojami atšķiras. Dažviet atteikšanās atbloķēt ierīci var novest pie naudas soda, aizturēšanas vai pat kriminālapsūdzības. Citās valstīs amatpersonas var pārbaudīt ierīces, taču pasažieri nevar sodīt tikai par atteikšanos sniegt paroli.
Honkonga
Policija var pieprasīt cilvēkiem paroles vai palīdzību atšifrēšanā, lai piekļūtu personīgajām elektroniskajām ierīcēm, tostarp telefoniem un klēpjdatoriem.
Atteikšanās sadarboties tagad tiek uzskatīta par kriminālnoziegumu saskaņā ar atjauninātajiem noteikumiem, kas saistīti ar Honkongas nacionālās drošības likumu.
Brīdinājums attiecas uz visiem, kas atrodas Honkongā, tostarp tūristiem un tranzīta pasažieriem Honkongas starptautiskajā lidostā. Varas iestādēm ir arī paplašinātas pilnvaras konfiscēt un uzglabāt ierīces, ja tās uzskata, ka tās ir saistītas ar nacionālās drošības pārkāpumiem.
Jaunzēlande
Jaunzēlandes muitas dienestam ir noteikumi, kas paredz, ka tās darbinieki var pārbaudīt telefonus, klēpjdatorus un citas ierīces, ja pastāv pamatotas aizdomas par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu.
Par atteikšanos var tikt piemērots naudas sods līdz 5000 Jaunzēlandes dolāru (aptuveni 2855 ASV dolāri).
Amerikas Savienotās Valstis
Saskaņā ar ASV Muitas un robežsardzes dienesta (CBP) datiem, tās darbinieki var pārbaudīt telefonus, klēpjdatorus, kameras un citas ierīces iebraukšanas punktos bez tiesas ordera. Šādas pārbaudes var notikt lidostās, uz sauszemes robežām un ostās.
Tomēr CBP politika uzsver, ka atteikšanās sniegt paroli pati par sevi nav noziegums saskaņā ar ASV likumiem. Tomēr ierīces var tikt aizturētas vai konfiscētas papildu pārbaudei, un nepilsoņiem atteikšanās var radīt sekas.
Kontinentālā Ķīna
Ķīnas varas iestādēm ir plašas pilnvaras vietējo likumu izpildei, un tās var pārbaudīt vai piekļūt datiem telefonos un datoros. Tas īpaši var notikt gadījumos, kas saistīti ar nacionālo drošību.
Lai gan precīzas robežkontroles procedūras nav detalizēti aprakstītas, pasažieri tiek brīdināti, ka digitālais saturs var tikt pārbaudīts, un noteikumu piemērošana var būt neprognozējama.
Krievija
Krievijas varas iestādes var pārbaudīt vai konfiscēt ierīces un uzraudzīt saraksti. Ceļotājiem ieteicams ņemt vērā, ka likumu piemērošana var būt neprognozējama, un ārzemniekus var nopratināt vai aizturēt, pamatojoties uz informāciju, kas atrasta ierīcēs. Amatpersonas iesaka ņemt vērā, ka digitālā privātums Krievijā ir minimāls.
Kanāda
Kanādas Robežapsardzes dienests (CBSA) norāda, ka tā darbinieki var pārbaudīt personīgās digitālās ierīces, pamatojoties uz muitas likumdošanu. Pasažieriem pēc pieprasījuma jāsniedz paroles, lai darbinieki varētu piekļūt ierīcēm.
Atteikuma gadījumā ierīce var tikt aizturēta vai konfiscēta. Parasti pārbaudes laikā tiek atslēgts interneta savienojums, lai tiktu apskatīti tikai ierīcē saglabātie dati.
Austrālija
Saskaņā ar Austrālijas muitas likumdošanu robežsardze var pārbaudīt valstī ievestās vai no tās izvestās preces, tostarp telefonus un klēpjdatorus. Pasažieri var atteikties atbloķēt ierīci, taču tā tik un tā var tikt konfiscēta un pārbaudīta.
Amatpersonas norāda, ka atteikums var novest pie aizturēšanas vai turpmākas lietas izmeklēšanas tiesībsargājošajās iestādēs, īpaši, ja pastāv aizdomas par nelikumīgu darbību, vēsta "Postimees.ee".
Kas jāzina ceļotājiem
Digitālās pārbaudes tiesības dažādās valstīs ievērojami atšķiras. Dažviet atteikšanās atbloķēt telefonu var radīt civiltiesiskas vai kriminālas sekas, bet citur tas var novest pie ierīces konfiskācijas vai ceļojuma aizkavēšanās.
Ārlietu ministrijas iesaka ceļotājiem pirms došanās ceļā iepazīties ar galamērķa valsts noteikumiem un ņemt vērā, ka privātuma aizsardzība ārzemēs var būt būtiski atšķirīga no tās, kas ir ierasta savā valstī.