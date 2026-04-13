Eiropas valstis, uz kurām gandrīz vispār nebrauc tūristi
Šīs mazāk apmeklētās valstis vilina ar bagāto kultūras mantojumu, iespaidīgām dabas ainavām un neparastām izklaidēm ceļotājiem ar dažādām interesēm.
Kamēr populārās Eiropas valstis, piemēram, Grieķija, Spānija, Itālija un Francija piedzīvo tūristu plūdus, ceļotāji arvien biežāk meklē galamērķus, kur var izvairīties no pūļiem un tajā pašā laikā pavadīt neaizmirstamu atvaļinājumu.
Šo tendenci galvenokārt nosaka Z paaudzes un mileniāļu pārstāvji, kuri ceļojot meklē slēptos dārgakmeņus un autentiskus iespaidus. Tātad, kuras mazāk apmeklētās Eiropas valstis būtu vērts izvēlēties nākamajam ceļojumam?
Moldova: senā vīna kultūra un padomju mantojums
Moldova ir viena no vismazāk apmeklētajām un lētākajām tūristu valstīm Eiropā. Saskaņā ar Nacionālā statistikas biroja datiem, uz kuriem atsaucas izdevums "SeeNews" (avots angļu valodā), 2025. gadā valsti apmeklēja tikai apmēram 525 100 cilvēku.
Tomēr ceļotāji, kuri meklē autentiskus un dziļus iespaidus, nebūs vīlušies: šeit saglabājušās neskartas lauku ainavas un bagātīgas gastronomiskās tradīcijas.
Valsts ir unikāla sajaukuma no padomju, latīņu, slāvu līdz rumāņu kultūrām, kas īpaši izpaužas arhitektūrā, tostarp padomju sociālisma reālisma piemēros galvaspilsētā Kišiņevā.
Moldova ir pazīstama ar savām senajām vīna ražošanas tradīcijām: šeit var apmeklēt vīna pagrabus "Milestii Mici", kur glabājas lielākā vīna kolekcija pasaulē, kā arī vīna darītavu "Cricova" – veselu pazemes vīna pilsētu.
Izbaudiet "laikā sastingušā" reģiona atmosfēru, kuru bieži dēvē par dzīvo padomju laikmeta muzeju, vai dodieties uz Moldovas vēsturisko un arheoloģisko "Old Orhei" kompleksu, kas atrodas apmēram 60 kilometrus uz ziemeļiem no Kišiņevas. Šeit apskatāmi seni klosterīši, kas izcirsti kaļķakmens klintīs.
Pārgājienu un aktīvās atpūtas mīļotāji var doties uz gleznaino "Codri" mežu. Tāpat obligāti jāizmēģina sātīgā tradicionālā moldāvu virtuve.
Ceļotāji var dziļāk iepazīt lauku dzīvi, redzot amatniecību, tradīcijas un lauksaimniecības paņēmienus, kas šeit tiek nodoti no paaudzes paaudzē.
Lihtenšteina - pasakaina atmosfēra
Lihtenšteina – vēl viena Eiropas valsts, kuru apmeklē ļoti maz tūristu: 2022. gadā šeit ieradās tikai apmēram 85 000 cilvēku, saskaņā ar portāla "Planet of Hotels" datiem (avots angļu valodā). Tā ir viena no mazākajām pasaules valstīm un, lai arī tā ir maza, tā piedāvā apbrīnojamas Alpu ainavas un patiesi pasakainu atmosfēru ar pili kalna virsotnē.
Sēdieties tūrisma vilcienā "Citytrain Vaduz" un 35 minūšu laikā iegūsiet pārskatu par šo valsti un iepazīsiet ar tradicionālo kalnu dzīvi un mūsdienu mākslu.
Uzbrauciet uz Vaducas pili, no kuras paveras panorāmas skats, un no kurienes sākas gleznaini pārgājieni, vai apmeklējiet Lihtenšteinas Nacionālo muzeju.
Slēpošanas entuziasti var apmesties kādā mājīgā kalnu ciematā, savukārt dabas mīļotāji var doties ekskursijā ar lamām kalnos.
Sanmarīno: kalnu skaistums pasaules vecākajā republikā
Neskatoties uz to, ka Sanmarīno, kuru pilnībā ieskauj Itālija, ir maza valsts, kas ir UNESCO pasaules mantojuma objekts un pasaules vecākā republika, tūristu šeit joprojām ir samērā maz. Saskaņā ar "Visit San Marino" datiem, 2025. gadā tūrisma plūsma pārsniedza divus miljonus apmeklētāju.
Valsts piedāvā elpu aizraujošus panorāmas skatus uz Adrijas jūru un Itālijas lauku ainavu.
Labākais veids, kā iepazīt Sanmarīno, ir doties kājām: jūs varat apmeklēt trīs viduslaiku torņus, kā arī doties pastaigā pa taku (Passo delle Steghe), no kuras paveras pārsteidzoši skati uz jūru un Apenīnu kalniem.
Apskatiet Brīvības laukumu (Piazza della Libertà) un pili, lai redzētu, kā darbojas Sanmarīno valdība un vērotu sargu maiņu, un pēc tam dodieties uz neoklasicistisko Svētā Marīno baziliku.
Kosova: skarbi kalnu skati un osmaņu mantojums
Kosova, jaunākā Eiropas valsts, joprojām paliek ārpus galvenajiem tūrisma maršrutiem. Valsts piedāvā unikālu kombināciju no skarbām kalnu ainavām, dzīvotspējīgās kafejnīcu kultūras un bagātīgu osmaņu mantojumu. Saskaņā ar Kosovas Statistikas aģentūras datiem, ko publicējusi CAPA, 2025. gadā šeit viesojās 463 092 tūristi.
Ceļotāji var uzkāpt uz cietoksnī, no kura paveras panorāmas skats uz pilsētu, vai apmeklēt 17. gadsimta mošeju.
Noteikti jāapmeklē Gračanicas klosteris, kas atrodas UNESCO aizsardzībā. Pārgājienu mīļotāji var doties pastaigās kalnos un apskatīt vietējos ūdenskritumus, kur ir iezīmētas gleznainas takas un peldvietas, vai apmeklēt vietējo tirgu.
Ziemeļmaķedonija: skaista daba un bagātīgs kultūras mantojums
Lai arī interese par UNESCO objektiem, piemēram, Ohridas ezeru, pēdējos gados pieaug, Ziemeļmaķedonija kopumā joprojām ir maz apmeklēta valsts. Saskaņā ar Valsts statistikas pārvaldes datiem, no janvāra līdz novembrim pagājušajā gadā valsti apmeklēja apmēram 1,2 miljoni tūristu.
Ziemeļmaķedonija piedāvā brīnišķīgu dabu, iepazīšanos ar Balkānu vēsturi un bagātīgu kultūras mantojumu.
Galvaspilsēta Skopje apvieno modernās un osmaņu arhitektūras motīvus un ir pazīstama kā Mātes Terēzes dzimtā pilsēta.
Dodieties uz Ohridas ezeru, vienu no dziļākajiem un senākajiem ezeriem Eiropā, vai apmeklējiet Svētā Jāņa Kaneo baznīcu, kas datēta ar XIII gadsimtu.
Rotaslietu mīļotājiem ir iespēja iegādāties tradicionālo ohridsko pērli.
Skopjē ceļotāji var pastaigāties pa veco tirgu, uzkāpt cietoksnī un staigāt pa tiltu. Pie Maķedonijas laukuma uzmanību piesaista daudzie pieminekļi.
Lai iegūtu aktīvākas pieredzes, dodieties laivu ekskursijā uz Vrelo alu vai pastaigājieties pa takām gar kanjona klintīm; netālu atrodas vairāki mazi klosteri, kurus arī vērts apmeklēt.
Ziemeļmaķedonijā ir trīs nacionālie parki ar augstām kalnu virsotnēm, akmeņainām takām un ledāja ezeriem.