Krievija kā "lielgabalu gaļu" vervē Indijas pilsoņus
Novembra sākumā Indijas galvaspilsētā Ņūdeli ielās izgāja kupls skaits ģimeņu no visas Indijas, kuri pieprasīja varas iestādēm atgriest mājās viņu tuviniekus, kas bija atsaukušies uz Krievijas darba sludinājumiem.
Tuvinieki apgalvoja, ka vīrieši devās uz Krieviju, atsaucoties uz darba sludinājumiem, kas solīja stabilu atalgojumu un drošu darba vidi, tomēr ierodoties Krievijā, viņi tika apmānīti.
Kā norāda tuvinieki, daži no vīriešiem ieradās Krievijā ar studentu vīzām, kur starpnieki lika viņiem parakstīt līgumu krievu valodā, ko viņi nesaprata. Bet pēc tam Indijas pilsoņi tika nosūtīti uz Krievijas uzsāktā kara fronti, kur viņiem lika cīnīties praktiski bez nekādas iepriekšējas apmācības.
"Mans brālis Sonu devās uz Krieviju, lai strādātu par apsargu. Viņam apsolīja, ka viņš netiks vests kara zonas tuvumā. Viņš šiem cilvēkiem uzticējās, jo viņi apliecināja, ka brālis labi nopelnīs un atradīsies drošībā," norāda kāda indieša brālis Vikass. Ģimenes pēdējais kontakts ar Kumāru bija 3. septembrī. "Viņš sacīja, ka tiek sūtīts uz frontes līniju un ka viņam drīz tiks konfiscēts telefons," norādīja viņa brālis.
Indija līdz šim apstiprinājusi, ka vismaz 44 tās pilsoņi dienē Krievijas vienībās, kā arī vairāki ir gājuši bojā kaujas laukā. Indijas Ārlietu ministrijas pārstāvis Randhirs Džaisvals 7. novembra preses konferencē sacīja, ka Indija uztur kontaktus gan ar Krievijas amatpersonām, gan cietušo ģimenēm.
Krievija patlaban saskaras ar nopietnām problēmām karaspēka vervēšanā, jo karš Ukrainā ir ieildzis. Tāpēc tā ir ķērusies pie izmisušu imigrantu iesprostošanas savā kara sistēmā. Eksperti uzskata, ka Krievijas armija frontes līnijās izmanto Indijas pilsoņus kā lielgabalu gaļu.