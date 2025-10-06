Putina armijā karo daudz ārzemnieku no Tuvajiem Austrumiem. Atklāta vervēšanas shēma
Ārzemnieki okupantu armijā tiek vervēti, izmantojot sociālās saziņas vietni "Telegram", piedāvājot Krievijas pilsonību un augstus atalgojumus.
Krievijas ceļojumu aģentūras vervē ārzemniekus no visas pasaules, lai karotu Ukrainā tā dēvētajos "elitārajos starptautiskajos bataljonos".
Vervēšanas sludinājumi "Telegram" ziņojumapmaiņas lietotnēs sāka parādīties 2024. gadā. Tieši tad Putins izdeva dekrētu, ar kuru Krievijas pilsonību piešķīra ārzemniekiem, kas karo Krievijas bruņotajos spēkos, un viņu ģimenēm, vēsta "Los Angeles Times".
Šie sludinājumi ir īpaši pievilcīgi cilvēkiem no Tuvajiem Austrumiem. Piemēram, šoferis no Jordānijas uzķērās uz vervēšanas sludinājuma, kas solīja pavāra darbu, bet tā vietā nosūtīja viņu uz frontes līniju Ukrainā.
54 gadus vecais vīrietis atbildēja uz Poļinas Aleksandrovnas sludinājumu sociālajos medijos un saņēma vīzu un biļeti uz Maskavu. Ņemot vērā viņa vecumu, viņš bija pārliecināts, ka strādās frontē par šoferi vai pavāru. Galu galā vīrietis parakstīja 17 lappušu garu līgumu ar Krievijas Aizsardzības ministriju. Pēc tam viņš nonāca frontes līnijā.
Kāds avots ziņo, ka Krievijas pusē karo līdz pat 10 000 ārzemnieku. Tie galvenokārt ir no Āfrikas, Tuvajiem Austrumiem, Austrumāzijas un Dienvidāzijas. Krievijas pusē cīnās ne tikai līdz pat 5000 kubiešu, bet arī līdz pat 2000 irākiešu. Krievijas bruņotajos spēkos ir arī bijušie studenti, kuriem beigušās vīzas, tomēr atteicās pamest Krieviju.
Mediju ziņojumi liecina, ka ārzemnieki Krievijas bruņotajos spēkos saņem algas no 2500 līdz 3500 ASV dolāriem. Ēģiptiešiem tā ir ievērojama summa, jo vidējā alga valstī ir 300 ASV dolāru. Avots ziņo, ka ārzemnieki iziet apmācību nometnēs, kas ilgst četras līdz sešas nedēļas, ar obligātu krievu valodas apmācību. Tiklīdz viņi paraksta līgumu ar Krievijas Aizsardzības ministriju, viņi nekavējoties saņem Krievijas pilsonību. Pēc sešu mēnešu dienesta viņi var rēķināties ar divu nedēļu atvaļinājumu. Neskatoties uz ievērojamajiem riskiem, ārzemnieku interese par Krievijas Aizsardzības ministrijas piedāvājumu joprojām ir liela.