Eiropas Savienības samita vidū zvanīja Lavrovam: atklāti jauni materiāli par Sījārto darbību Krievijas labā pret Ukrainu
Pētnieciskās žurnālistikas tīmekļa izdevums "Vsquare" publicējis jaunus materiālus par Ungārijas ārlietu ministra Pētera Sījārto sadarbību ar savu krievu kolēģi Sergeju Lavrovu.
Kā liecina sarunu ieraksti, kas izdarīti laikā no 2023. līdz 2025. gadam, Sījārto sniedzis Lavrovam informāciju par Eiropas Savienības (ES) plāniem un apspriedis darbības, kas nāktu par labu Krievijai un būtu vērstas pret Ukrainu.
Piemēram, ES samita laikā 2023. gada decembrī, kad tika apspriests jautājums par sarunu uzsākšanu ar Ukrainu par iestāšanos blokā, Sījārto zvanījis uz Maskavu un stāstījis par Ungārijas "šantāžas stratēģiju".
"Vsquare" norāda, ka ierakstu autentiskumu apliecinājuši vairāku starptautisko pētnieciskās žurnālistikas projektu līdzstrādnieki.
2024. gada jūlijā pēc Ungārijas premjerministra Viktora Orbāna vizītes Kijivā Sījārto informējis Lavrovu par sarunu gaitu ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, kā arī apspriedis Orbāna vizīti Maskavā un tikšanos ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu, par ko nebija informēta nedz ES, nedz NATO.
Kāda Eiropas amatpersona to raksturojusi kā rupju diplomātisko pamatnormu pārkāpumu attiecībās ar partneriem.
Viena no epizodēm, kas liecina par informācijas nodošanu Maskavai, bijis gadījums, kad Lavrovs lūdzis dokumentu, kas saturēja ES prasības Ukrainai nacionālo minoritāšu jautājumos, uz ko Sījārto atbildējis, ka "bez problēmām" to nosūtīšot.
Ungārijas ārlietu ministrs arī stāstījis krievu kolēģim par darbības koordinēšanu ar Slovākiju, lai bloķētu kārtējo ES sankciju paketi pret Maskavu.
Marta beigās vairāki mediji jau publicēja audioierakstus, kuros dzirdams, kā Sījārto apspriež ar Lavrovu ES sankcijas. Tad Sījārto mēģināja noliegt ierakstu autentiskumu.
Mediji publicēja arī citu audioierakstu, kurā dzirdama Ungārijas ministra saruna ar Krievijas enerģētikas ministru Pāvelu Sorokinu, kurā Sījārto izsakās, ka strādājot pie sankciju atcelšanas pret tā dēvēto ēnu floti.