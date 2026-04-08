Irāna neapmierināta ar Izraēlas rīcību - apsver atteikšanos no divu nedēļu pamiera
Izraēlas uzbrukumu dēļ Libānai Irāna apsver atteikšanos no divu nedēļu pamiera, par ko otrdien tika panākta vienošanās ar ASV, trešdien vēsta Irānas ziņu aģentūra "Fars".
Aģentūra, atsaucoties uz informētu avotu, ziņo, ka Teherāna varētu izstāties no vienošanās par pamieru ar ASV, reaģējot uz Izraēlas uzbrukumiem teroristiskajam grupējumam "Hizbollah" Libānā. "Hizbollah" tiek uzskatīts par Irānas svarīgāko sabiedroto reģionā.
Irāna un ASV ar Pakistānas starpniecību naktī vienojās par divu nedēļu pamieru un Hormuza šauruma pagaidu atvēršanu, taču bažas joprojām rada situācija Libānā.
Izraēla paziņoja par uzbrukumu apturēšanu Irānas mērķiem, bet uzskata, ka pamiers neattiecas uz Libānu.
"Fars" ziņo, ka kāds Irānas armijas pārstāvis jau draudējis Izraēlai ar turpmākiem uzbrukumiem, ja uzbrukumi "Hizbollah" turpināsies.
Irānas vadība uzskata, ka Izraēla pārkāpj pamieru, par ko panākta vienošanās ar ASV.
Kad aizvadītajā naktī tika paziņots par pamieru, Pakistānas premjerministrs Šehbazs Šarifs platformā "X" rakstīja, ka pamiers nepārprotami attiecas arī uz Libānu. Taču dažas stundas vēlāk Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu paziņoja, ka pamiers attiecas tikai uz konfliktu starp ASV un Irānu, bet ne uz Izraēlas operācijām pret "Hizbollah".
"Fars" citētais Irānas armijas pārstāvis situāciju interpretēja kā apstiprinājumu Teherānas aizdomām, ka vai nu Vašingtonai nav ietekmes uz Izraēlas valdību, vai arī ASV Centrālās pavēlniecības (CENTCOM) klusējot pieļauj Izraēlas uzbrukumus Libānai.