Raķešu trieciens Maskavai 9. maijā: Z blogeris skaidro Putina sarežģīto dilemmu
Ukrainas tāla darbības rādiusa raķešu parādīšanās, kas spēj sasniegt Maskavu 10–30 minūšu laikā, ir piespiedusi Kremli gatavoties parādes atcelšanai Krievijas galvaspilsētā.
Uzvaras dienas parāde 9. maijā Maskavā, iespējams, nenotiks pirmo reizi 30 gadu laikā. Pēc Z-blogeru domām, Krievijas varas iestādes jau ir atcēlušas parādes gaisa daļu Maskavā un Sanktpēterburgā un apsver iespēju atlikt vai pilnībā atcelt zemes daļu.
Kā iemesls minēts tāla darbības rādiusa raķešu parādīšanās Ukrainā, kas spēj sasniegt Maskavu 10–30 minūšu laikā. Kanālā "Soloviev" LIVE tiešraidē Z-blogeris Iļja Tumanovs ("Fighterbomber") paziņoja, ka parādes komandu militārās mācības jau ir atceltas, un dalībniekiem ir paziņots, ka jāatgriežas savās bāzēs "līdz turpmākiem norādījumiem".
Tradicionālā 9. maija parāde Maskavā
Parādē pāri Sarkanajam laukumam devās aptuveni 13 000 karavīru, tanki un kodolraķešu sistēmas, kā arī 75 lidmašīnas un helikopteri. To ...
Kremlis baidās no Ukrainas trieciena tiešraides laikā
Saskaņā ar Krievijas avotiem, galvenais risks ir iespējama raķešu trauksme pasākuma laikā Sarkanajā laukumā. Šāds scenārijs būtu nopietns trieciens Krievijas valdības tēlam, pat ja uzbrukums nesasniegtu mērķi.
Pat ja pats uzbrukums nenotiktu, bet tiktu izsludināta raķešu trauksme, Krievijas varas iestādes būtu spiestas pavēlēt ārkārtas cilvēku evakuāciju uz patvertnēm. Skats, kurā pūlis izklīst Sarkanajā laukumā un Putins atkāpjas uz savu bunkuru, būs trieciens Putina režīmam, kas Ukrainas kara laikā cenšas rādīt stabilitāti un pārliecību.
Iepriekš Kremļa preses sekretārs Peskovs sniedza izvairīgu atbildi uz jautājumu par parādes atcelšanu, norādot tikai to, ka gatavošanās svinībām turpinās.
Jaunas raķetes ir palielinājušas spiedienu uz Maskavu
Pēdējos mēnešos Ukraina ir ziņojusi par tāla darbības rādiusa raķešu, kas spēj trāpīt mērķiem simtiem kilometru attālumā, izstrādi un izmantošanu. Konkrēti, tika minēta spārnotā raķete "Flamingo" ar apgalvoto darbības rādiusu līdz 3000 km un modernā ballistiskā raķete "FP-9" ar darbības rādiusu aptuveni 850 km. Šīs raķetes varētu viegli sasniegt Maskavu.
Ņemot vērā šos draudus, parādes jau vairākus gadus notiek samazinātā formātā. Tur redzamā tehnika un lidmašīnu skaits ir ievērojami samazināts salīdzinājumā ar pirmskara līmeni. Pēdējo reizi parāde Maskavā nenotika laikā no 1991. līdz 1994. gadam.