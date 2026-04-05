"Viņš ir ievainots, bet ar viņu viss būs kārtībā!" Izglābts arī otrs Irānas notriektā ASV iznīcinātāja apkalpes loceklis
Izglābts arī otrs Irānas notriektā ASV iznīcinātāja F-15 apkalpes loceklis, svētdien paziņoja ASV prezidents Donalds Tramps.
"Pēdējo dažu stundu laikā ASV bruņotie spēki veica vienu no drosmīgākajām meklēšanas un glābšanas operācijām ASV vēsturē," teica Tramps paziņojumā, ko "X" publicēja Baltā nama preses sekretāre Karolīna Levita.
WE WILL NEVER LEAVE AN AMERICAN WARFIGHTER BEHIND! 🇺🇸🇺🇸 https://t.co/WPZ03RKCjS— The White House (@WhiteHouse) April 5, 2026
"Viņš ir ievainots, bet ar viņu viss būs kārtībā," raksta ASV prezidents.
Piektdien virs Irānas tika notriekts ASV iznīcinātājs F-15E, un tas izraisīja bažas Vašingtonā, ka Irāna varētu sagūstīt abus apkalpes locekļus un izmantot to sarunās par kara izbeigšanu.
Tramps apstiprināja, ka lidmašīnas pilots tika izglābts jau agrāk, norādot, ka ASV sākotnēji to oficiāli neatklāja, lai neapdraudētu otro glābšanas operāciju.
Plašsaziņas līdzekļi vēsta, ka uz Irānas dienvidiem tika nosūtīta ASV specvienība..
Irāna par otrā apkalpes locekļa sagūstīšanu piedāvāja naudas summu, kas bija līdzvērtīga apmēram 85 000 eiro.