Tramps izsaka Irānai ultimātu, solot atnest elli
ASV prezidents Donalds Tramps sestdien brīdināja, ka Irānai ir atlikušas 48 stundas, lai izpildītu Vašingtonas prasības, pretējā gadījumā tai draud elle.
"Atcerieties, kad es devu Irānai desmit dienas, lai panāktu vienošanos vai atvērtu Hormuza šaurumu," Tramps vaicāja platformā "Truth Social". "Laiks iet uz beigām - 48 stundas, pirms visa elle gāzīsies pār viņiem," brīdināja Tramps. "Gods Dievam!" piebilda ASV prezidents.
21. martā Tramps draudēja iznīcināt Irānas spēkstacijas, sākot ar valsts lielāko, "ja Irāna 48 stundu laikā pilnībā neatvērs Hormuza šaurumu".
Tomēr divas dienas vēlāk viņš paziņoja, ka ar Irānas iestādēm notiek "ļoti labas un produktīvas sarunas" un ka viņš uz piecām dienām ir atlicis jebkādu triecienu spēkstacijām.
Vēlāk viņš atkal pagarināja termiņu līdz pirmdienas plkst. 20 (otrdienas plkst. 3 pēc Latvijas laika).
Eksperti ir norādījuši, ka uzbrukumi civilajai enerģētikas infrastruktūrai varētu būt kara noziegums.