ASV aizsardzības ministrs Pīts Hegsets (foto: Scanpix / AP)
2026. gada 4. aprīlī, 17:17
Pentagons atklāj savus zaudējumus Irānā
Kopš Irānas kara sākuma dzīvību zaudējuši 13 ASV karavīri un 365 ievainoti, pavēstīja Savienoto Valstu Aizsardzības ministrija. Ievainoto vidū ir 247 sauszemes karaspēka un 63 jūras spēku karavīri, kā arī 19 jūras kājnieki un 36 gaisa spēku karavīri.
Lielākā daļa ievainoto jau atgriezušies dienestā, paziņoja ASV Centrālā pavēlniecība.
Bojāgājušo skaits, saskaņā ar armijas datiem, nav mainījies kopš kara pirmajām nedēļām un joprojām ir 13.
Seši karavīri tika nogalināti Irānas triecienā Kuveitā marta sākumā, bet vēl viens karavīrs miris pēc savainojumu gūšanas Saūda Arābijā.
Pārējie seši cilvēki gāja bojā 13. martā, avarējot ASV degvielas uzpildes lidmašīnai KC-135, un viņi tiek klasificēti kā ar naidīgām darbībām nesaistīti upuri.