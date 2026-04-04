Pie Būšehras atomstacijas Irānā sprāgst šāviņš
ASV un Izraēlas triecienu laikā raidītais šāviņš sestdien trāpījis līdzās Būšehras atomelektrostacijai (AES), Irānas dienvidrietumos, vienu cilvēku nogalinot, pavēstīja Irānas ziņu aģentūra IRNA.
Kopš 28. februāra, kad ASV un Izraēla sāka karu pret Irānu, šis ir jau ceturtais trieciens Būšehras AES tuvumā, norāda aģentūra. Būšehras AES atrodas Persijas līča krastā.
"Pēc ASV un cionistu noziedzīgajiem triecieniem sestdienas rītā ap plkst. 8.30 šāviņš trāpīja teritorijā pie Būšehras AES, valsts dienvidrietumos," paziņoja IRNA. Triecienā nogalināts apsargs, pašai AES postījumi nav nodarīti, norādīja aģentūra.
Turpinoties uzbrukumiem AES, galu galā varētu rasties radioaktīva noplūde, kas "izbeigtu dzīvi Persijas līča Sadarbības padomes valstu galvaspilsētās, nevis Teherānā", sestdien brīdināja Irānas ārlietu ministrs Abass Aragči.
Saskaņā ar Starptautiskās Atomenerģijas aģentūras (IAEA) datiem pēc sestdienas trieciena nav ziņots par radiācijas līmeņa paaugstināšanos.
Aģentūras vadītājs Rafaels Grosi aicināja "ievērot maksimālu militāro savaldību, lai izvairītos no kodolnegadījuma riska", teikts IAEA ierakstā platformā "X".