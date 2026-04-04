Pēdējo 7 gadu laikā nekas tāds nav piedzīvots: Putins par to noteikti nav priecīgs
Putina lēmumi sagādājušas diktatoram pamatīgas nepatikšanas un to fiksējuši arī prokremliskie sociologi.
Pastiprinātā cenzūra Krievijā ir ietekmējusi Kremļa līdera Vladimira Putina popularitātes reitingus. Tie vienas nedēļas laikā ir strauji kritušies par 5%. Šos datus negaidīti publicēja valdību atbalstošais laikraksts "Kommersant", atsaucoties uz Sabiedriskās domas fonda (FOM) pētījumu.
Sociologi ziņoja par Putina uzticības reitinga kritumu no 76% līdz 71%. Tas notika tikai vienas nedēļas laikā martā – no 22. līdz 29. datumam. Krievijas fonds šādu kritumu nav piedzīvojis kopš 2019. gada jeb pēdējo septiņu gadu laikā.
Zīmīgi, ka FOM tiek uzskatīta par stingri prokremlisku organizāciju. Ir pamats uzskatīt, ka skaitļi ir ievērojami pārspīlēti un Putina faktiskais negatīvais vērtējums ir iespaidīgāks. Fonds arī ziņoja par to respondentu skaita pieaugumu, kuri pauda neuzticību Putinam, no 13% līdz 17%. Arī tas tiek uzskatīts par rekordu. Vēl 12% respondentu nespēja sniegt skaidru atbildi uz jautājumu, vai viņi uzticas Kremļa vadītājam.
FOM reģistrē arī protestu aktivitātes pieaugumu krievu vidū. To pilsoņu skaits, kuri uzskata, ka liels skaits cilvēku piedalīsies protestos Krievijā, ir pieaudzis no 15% līdz 17%. Visticamāk, tā ir krievu reakcija uz pastiprināto cenzūru valstī, jo īpaši uz populārākās ziņojumapmaiņas lietotnes "Telegram" bloķēšanu. Šādas noskaņas pastiprina arī neveiksmīgais, ieilgušais karš un ekonomiskās problēmas Krievijas Federācijā.