Tik lēti? Kas ir šī apslēptā tūrisma pērle Eiropā
Ja šovasar meklējat jaunu un interesantu galamērķi, kas vēl nav piepildīts ar tūristiem, tad Kotora Melnkalnē ir ideāla izvēle.
Šī nelielā Vidusjūras pilsētiņa apvieno dzidri zilās Adrijas jūras piekrasti, labi saglabājušos viduslaiku vecpilsētu un elpu aizraujošus skatus uz kalniem. Kotorā ir vieta, kur vēstures mīļotāji, dabas cienītāji un gardēži atradīs visu, ko vien sirds vēlas.
Pieejams galamērķis
No Rīgas regulārus lidojumus veic vairākas aviokompānijas, kas padara ceļojumu uz Kotoru ātru un ērtu. Piemēram, aprīlī biļetes cena vienā virzienā sākas no aptuveni 65 eiro. Tivatas lidosta atrodas tikai 15 minūšu attālumā ar automašīnu, tāpēc, ierodoties, jūs ātri nokļūsiet pilsētā un varēsiet uzreiz sākt iepazīšanos ar tās atmosfēru.
Kotora ir pievilcīga arī no ikdienas izdevumu viedokļa. Saskaņā ar "Numbeo" datiem, vidējā pārtikas groza cena pašgatavotai ēdienreizei ir aptuveni 36 eiro, bet pusdienas diviem cilvēkiem vidējas cenas restorānā maksā apmēram 52 eiro.
Visi šie faktori padara šo galamērķi pieejamu un ērtu ģimenēm un mazām tūristu grupām, kas vēlas izbaudīt Balkānu kultūru bez lieliem izdevumiem.
Vēsture un kultūra
Kotora ir iekļauta UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā un tiek uzskatīta par vienu no vislabāk saglabājušajām viduslaiku pilsētām Vidusjūrā. Pilsētu apkārt ieskauj gandrīz piecu kilometru gara akmens mūra siena, uz kuras atrodas 16 torņi un vairāki ieejas vārti.
Staigājot pa pilsētu, var atklāt šauras, bruģētas ieliņas, kas atgādina labirintu, senatnīgas baznīcas un iespaidīgas laukumus, kur šodien atrodas vietējie tirgi un kafejnīcas.
Vēsturiski Kotora bija svarīga ostas pilsēta. Tā stratēģiskā atrašanās vieta starp kalniem un jūru gadsimtu gaitā padarīja pilsētu par tirdzniecības un kultūras krustcelēm. Arhitektūrā ir jūtams venēciešu, turku un austriešu vēsturiskā ietekme, kas rada unikālu austrumu un rietumu tradīciju apvienojumu. Katra ēka, katra šaurā ieliņa un katra keramikas vāze vecpilsētā stāsta savu stāstu, aizvedot mūs tālākos gadsimtos.
Ko apskatīt un ar ko nodarboties
San Džovanni pils
No pilsētas izcilās San Džovanni pils paveras elpu aizraujoši skati uz Kotoru un līci. Kāpšana kalnā aizņem apmēram divas stundas, jo kāpnes vietām ir stāvas un šauras. Tomēr, sasniedzot virsotni, jūs baudīsiet lielisku panorāmas skatu uz visu pilsētu, līci un apkārtējiem kalniem.
Tā ir ideāla vieta gan fotogrāfijas cienītājiem, gan tiem, kas vienkārši vēlas izbaudīt skatus un svaigo kalnu vēju. Ceļš uz pili ir vēsturiski nozīmīgs - katrs akmens glabā atmiņas par daudzgadu aizsardzības spēkiem un pilsētas aizsardzību kopumā.
Vecpilsētas izpēte
Kotorā ir šauras, bruģētas ieliņas, kurās izvietotas vēsturiskas baznīcas, nelieli veikaliņi un kafejnīcas. Vecpilsētā ir gājēju zona. Ieteicams apmeklēt Svētā Trifona katedrāli, kas datēta ar XII gadsimtu un ir viena no slavenākajām pilsētas apskates vietām.
Pastaigājoties pa vecpilsētu, var iegriezties mazā kafejnīcā vai amatnieku veikalā, kur var iegādāties vietējos suvenīrus, sieru un rokudarbu izstrādājumus.
Zilā ala
Netālu esošā Zilā ala (Blue Cave) ir pieejama tikai pa ūdeni un piedāvā mierīgu laivu ekskursiju un iespēju peldēties tirkīza ūdenī. Vietējais gids ved apmeklētājus uz mazām dabīgām alām, kur gaismas atspulgi rada neaizmirstamus vizuālus iespaidus. Tā ir ideāla dienas ceļojuma iespēja, kas apvieno dabas skaistumu un piedzīvojumus, kā arī sniedz iespēju nodarboties ar snorkelēšanu.
Daba un pludmales
Kotora ir ieskauta kalnos, taču šeit ir arī nelielas pludmales. Līči un akmeņainās pludmales piedāvā iespējas gan peldēšanai, gan pavadīt laiku saulē. Ejot pārgājienos pa tuvākajām kalnu takām, var atrast vietas, no kurām paveras panorāmas skats uz visu līci.
Naktsmītnes
Kotora piedāvā naktsmītnes ikviena gaumei un budžetam. "Airbnb" iespējams iznomāt vienkāršu dzīvokli nedēļai par aptuveni 274 eiro. Lielas ģimenes mājas vai piejūras villu varianti būs piemēroti ģimenēm un draugu grupām.
Starp viesnīcām var atrast gan greznas pieczvaigžņu viesnīcas, piemēram, "Hyatt Regency Kotor Bay Resort", ar atsevišķiem baseiniem un džakuzi, gan arī mājīgas boutique viesnīcas, piemēram, "Hotel R Palazzo", kas atrodas tieši pie pludmales.
Praktiski padomi
Labākais laiks apmeklējumam: no aprīļa līdz oktobrim, kad laiks ir silts un saulains. Aprīlī temperatūra var sasniegt aptuveni 24 °C.
- Apavi: izvēlieties vieglus apavus, it īpaši, ja plānojat pārgājienus.
- Transports: vecpilsētā nav atļauts pārvietoties ar automašīnu, to vajadzētu ņemt vērā.
- Pārtikas iegāde: apmeklējiet vietējos tirgus, kur cenas ir pieejamas, bet piedāvājums ir daudzveidīgs.
- Mierīga diena uz ūdens: plānojiet izbraucienu ar laivu uz Zilo alu, lai izbaudītu neaizmirstamu dabas parādību un mierīgu jūras ceļojumu.
Tātad...
Kotora ir ideāla vieta, ja meklējat aizraujošu Balkānu piedzīvojumu, kas apvieno vēsturi, dabu un pieejamu dzīvesveidu. Šī pilsēta piedāvā visu: no viduslaiku ieliņām, kalniem un tirkīza ūdens līdz vietējām gastronomiskajām baudām.
Kotora ir vieta, kur var izbaudīt Vidusjūras šarmu bez milzīgiem tūristu pūļiem, un pavadīt aktīvas, piedzīvojumiem bagātas un neaizmirstamas dienas. Vai tas būtu romantisks atpūtas ceļojums, piedzīvojums ar draugiem vai ģimenes ceļojums – Kotora piedāvās kaut ko ikvienam.