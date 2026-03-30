Kremlis paziņojis par vairākiem "interesantiem" ASV priekšlikumiem kara izbeigšanai Ukrainā
Kremlis apgalvo, ka ir saņēmis no Vašingtonas "interesantus" priekšlikumus kara izbeigšanai Ukrainā, taču tie vēl netiek īstenoti.
Šo paziņojumu, kā citē TASS, sniedza Krievijas diktatora padomnieks Jurijs Ušakovs.
Tomēr viņš neprecizēja šo priekšlikumu saturu.
Ušakovs arī sacīja, ka amerikāņu puse spēj izdarīt spiedienu uz Kijivu.
"Amerikāņi kopumā varētu, teiksim tā, patiešām izdarīt spiedienu uz Kijivu un ietekmēt to," viņš teica.
Ušakovs arī piebilda, ka Maskava starptautiskajās attiecībās "uzticas tikai sev".
Vērts atzīmēt, ka Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs nesen paziņoja, ka teritoriālajos jautājumos joprojām nav panākts progress, taču vienlaikus apgalvoja, ka Krievijas puse it kā neatsakās no sarunu procesa.
Pēdējā trīspusējā tikšanās, kurā piedalījās delegācijas no Kijivas, Maskavas un Vašingtonas, notika 17. un 18. februārī, pēc kuras sarunu process tika apturēts kara uzliesmojuma dēļ Tuvajos Austrumos.
Tikmēr Somijas prezidents Aleksandrs Stubs nesenā intervijā neizslēdza, ka pauze varētu būt saistīta arī ar sarunu strupceļu. Viņš uzsvēra, ka galvenais klupšanas akmens joprojām ir Donbasa teritoriju jautājums.