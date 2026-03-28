EP pieņem direktīvu par kopīgiem korupcijas kriminālsodiem visā ES
Eiropas Parlaments (EP) šonedēļ pieņēma direktīvu, ar ko izveido pirmo Eiropas Savienības (ES) mēroga saskaņoto krimināltiesību regulējumu korupcijas novēršanai un apkarošanai, informēja EP preses sekretāre Latvijā Kristīne Liepiņa.
Direktīvā, par kuru EP un ES Padome provizoriski vienojās 2025. gada decembrī, ir noteiktas ar korupciju saistītu nodarījumu kopīgas definīcijas un saskaņoti noteikumi par sodiem. Starp tiem ir kukuļošana, piesavināšanās, tiesvedības kavēšana, tirgošanās ar ietekmi, funkciju ļaunprātīga izmantošana, nelikumīga iedzīvošanās saistībā ar korupciju un korupcija privātajā sektorā. Direktīva tika apstiprināta ar 581 balsi "par", 21 balsi "pret" un 42 deputātiem atturoties.
Modernizējot spēkā esošos noteikumus, saskaņojot juridiskās definīcijas un ieviešot strukturētus sankciju līmeņus, jaunā regulējuma mērķis ir novērst izpildes nepilnības, jo īpaši pārrobežu lietās. Sankciju sistēma balstās uz ES mēroga likumā noteiktiem maksimālajiem sodiem, tas ir, paredzot, ka valstu noteikumos paredzētie maksimālie sodi nevar būt pārāk zemi. Dalībvalstis saglabās iespēju piemērot stingrākus noteikumus un pielāgot noteikumus savām tiesību sistēmām.
Direktīva pastiprinās sadarbību starp valstu iestādēm un ES struktūrām, tostarp Eiropas Biroju krāpšanas apkarošanai (OLAF), Eiropas Prokuratūru, Eiropolu un "Eurojust", kā arī uzlabos informācijas apmaiņu un koordināciju. Dalībvalstis arī katru gadu publicēs salīdzināmus mašīnlasāmus datus, lai uzlabotu pārredzamību un pierādījumos balstītas politikas veidošanu.
Lai stiprinātu novēršanu un pārvaldību, dalībvalstīm būs jāpieņem un regulāri jāatjaunina valsts pretkorupcijas stratēģijas, iesaistot šajā procesā pilsonisko sabiedrību. Tām būs arī jāveic riska novērtējumi un jānodrošina stabilas sistēmas attiecībā uz interešu konfliktiem, politiskā finansējuma pārredzamību un integritātes standartiem. Jāizveido arī specializētas un pietiekami neatkarīgas struktūras korupcijas novēršanai un apkarošanai.
Direktīva ir oficiāli jāapstiprina ES Padomei, un tā stāsies spēkā 20 dienas pēc tās publicēšanas ES Oficiālajā Vēstnesī. Pēc tam dalībvalstīm būs 24 mēneši laika, lai to transponētu, izņemot noteikumus par riska novērtējumiem un valsts stratēģijām, kuru termiņš ir 36 mēneši.
Eiropas Komisija 2023. gada 3. maijā nāca klajā ar korupcijas apkarošanas paketi. Pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienības darbību normām, tekstā korupcija ir definēta kā "sevišķi smagu noziegumu ar pārrobežu dimensiju" joma, un tajā ir iekļauti pasākumi korupcijas novēršanai un apkarošanai. Saskaņā ar Eirobarometra 2025. gada aptauju 69% eiropiešu uzskata, ka korupcija viņu valstī ir plaši izplatīta, savukārt 66% uzskata, ka augsta līmeņa korupcija netiek pietiekami apkarota.