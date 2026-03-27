"Apkaunojoša intervija” - Francijā nikni par Lavrova parādīšanos televīzijā
Francijas sabiedriskā televīzija "France 2" piektdien tika asi kritizēta par interviju ar Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu, kritiķiem interviju raksturojot kā katastrofālu un kā platformas došanu kara noziedzniekam.
Telekanāls "France 2" ceturtdienas vakara ziņās pārraidīja iepriekš ierakstītās intervijas desmit minūšu fragmentu, bet tīmeklī publicēta vienu stundu garā pilnā versija.
Vairāk nekā četrus gadus pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā Lavrovs intervijā apgalvoja, ka Maskava apņēmusies aizstāvēt "starptautiskās tiesības".
ASV un Izraēlas triecieni Irānai, kas izraisīja karu Tuvajos Austrumos, ir pārkāpuši šos noteikumus, sacīja Lavrovs.
Vienlaikus Lavrovs noraidīja jebkādas norādes, ka Krievija Ukrainā būtu pārkāpusi starptautiskās tiesības, apgalvojot, ka tās bruņotie spēki nekad nav bijuši vērsti pret "vienīgi civiliem" mērķiem.
Kā platformā "X" vēlāk norādīja Ukrainas vēstnieks Francijā Vadims Omeļčenko, cilvēki ir izbrīnīti, kāpēc Francijas televīzija devusi platformu kara noziedzniekam.
Krievijas politikas eksperts, franču pētnieks Dmitrijs Miniks interviju raksturoja kā katastrofālu.
"Gadījumā, ja Francijas TV komandas joprojām nenovērtē informācijas karu, tām vajadzētu saprast, ka Maskava to ir padarījusi par galveno ieroci savā karā pret Rietumiem," platformā "X" pauda Miniks.
Franču pētnieks Etjēns Markīzs to raksturoja kā "apkaunojošu interviju, kuras laikā ministrs no pretinieku valsts var mierīgi izvērst savas runas Francijas galvenajā sabiedriskajā kanālā labākajā raidlaikā, turklāt gandrīz bez jebkādas oponēšanas" no intervētājas puses.
Intervijas gaitā žurnāliste Lea Salamē norādīja, ka "France 2" reportieri ir dokumentējuši civiliedzīvotāju nogalināšanu karā Ukrainā.